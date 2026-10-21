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Nejlepší evropská destinace pro podzimní dovolenou. Vzduch 25 °C, teplé moře a každý druhý drink zdarma

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Když se u nás zatáhne obloha, jedno souostroví na jihu Evropy stále hřeje. Vyplatí se tam zabalit i kvůli večerům.
Nejlepší evropská destinace pro podzimní dovolenou. Vzduch 25 °C, teplé moře a každý druhý drink zdarma

Nejlepší evropská destinace pro podzimní dovolenou. Vzduch 25 °C, teplé moře a každý druhý drink zdarma

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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