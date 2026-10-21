Nejlepší evropská destinace pro podzimní dovolenou. Vzduch 25 °C, teplé moře a každý druhý drink zdarma

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Ranní mlhy, krátké dny a první zapnutá topení. Jakmile se střední Evropa ponoří do šera, začne spousta lidí listovat nabídkami letenek a hledat místo, kde se dá ještě chvíli žít po letním způsobu. Většina přímořských letovisek přitom v říjnu stahuje rolety. Jeden ostrovní stát jižně od Sicílie ale dělá pravý opak.
Podzim, který voní jako léto, jen bez úmorného žáru
Právě v červenci a srpnu bývá na tomto souostroví k nevydržení. Teploměry běžně šplhají ke čtyřiceti stupňům a procházka po rozpálených vápencových ulicích chce pořádnou dávku odhodlání. Od konce září ale žár slábne a denní teploty se stabilně drží kolem 25 °C. Slunce svítí většinu dne, vzduch není těžký ani vlhký a v tričku se dá strávit celý den bez neustálého hledání stínu.
K příjemnému počasí patří i moře. Na jaře bývá vzduch už vlídný, voda ale zůstává po zimě studená. Na podzim je to naopak: Středozemní moře si po celém létě drží teplo jako obří akumulátor a chladne jen zvolna. Díky tomu se dá v říjnu i na začátku listopadu koupat při 22 až 24 °C, tedy ve vodě teplejší než v mnoha našich rybnících uprostřed léta.
Na písečných plážích Golden Bay či Mellieha Bay se dá rozložit ručník bez tlačenice, protože letní davy jsou pryč. Stejně tak je klidnější křišťálová zátoka Blue Lagoon na malém ostrově Comino. Kdo chce navíc změnit kulisu, může se vydat na sousední Gozo, kam to z přístavu Cirkewwa trvá zhruba 25 minut trajektem.
Jenže i kdyby člověk ležel na pláži celý týden, ostrov má v zásobě ještě něco, co v zimním plánování často rozhodne. A není to jen slunce.
Cíl se jmenuje Malta a večer tu platí druhý drink za podnik
Ano, řeč je o Maltě. Po odjezdu letních hostů se tamní podniky soustředí na uvolněnou atmosféru a na ty, kdo si chtějí užít večer bez stresu a přemrštěných cen. Ve Sliemě, St. Julian’s i v uličkách Valletty jsou běžné štědré podvečerní akce. V rámci happy hour nabízí řada barů dva drinky za cenu jednoho, tedy každý druhý zdarma.
Žádná lest, ale zavedená tradice. Po dni u moře nebo na výletě se posadíte na terasu s výhledem na přístav, objednáte míchaný nápoj nebo místní pivo Cisk a druhý kousek dostanete na účet podniku, často s talířkem oliv, sýra či pečiva. Ke zdejšímu stolu patří také bylinkový nealkoholický nápoj Kinnie a teplé taštičky pastizzi plněné tvarohem nebo hráškem.
Ostrov je malý, ale nabitý historií. Valletta, zapsaná na seznamu UNESCO, působí jako muzeum pod širým nebem. Vyrostla v 16. století z rukou johanitských rytířů po velkém obležení Osmanskou říší. Strmými uličkami s barevnými dřevěnými balkony se na podzim jde příjemně, protože nepálí slunce. V konkatedrále svatého Jana pak strohá fasáda překvapí zlaceným barokním interiérem s díly Caravaggia.
Ve vnitrozemí čeká opevněná Mdina, přezdívaná Tiché město. Byla hlavním městem ostrova od starověku do středověku a svůj název si drží i díky zákazu vjezdu většiny aut, takže jde o pěší zónu. Bez hlučných zájezdů je tu vidět, jak by mohl vypadat čas zastavený před staletími. Zájemci o ještě hlubší minulost mohou zamířit k megalitickým chrámům Hagar Qim a Mnajdra, které jsou starší než egyptské pyramidy i Stonehenge.
Snadná cesta za posledním teplem
Praktická stránka je jednoduchá. Díky britské minulosti je druhým úředním jazykem angličtina, takže se domluvíte v autobuse, restauraci i v malém obchodě. Ostrov pokrývá hustá síť levných autobusů, auto proto většinou není nutné. Kdo by přesto chtěl sedět za volantem, musí počítat s tím, že se na Maltě jezdí vlevo.
Z pevninské Evropy se tam dolétá zhruba za dvě a půl hodiny. Přidejte stabilních pětadvacet stupňů, vyhřáté moře, klid bez masového turismu a večery s výhodnými drinky na nábřeží. Malta tak patří mezi nejrozumnější volby pro podzimní restart těla i mysli. Vyměnili byste lezavý listopad doma za koupání v moři?
Zdroje článku: prozeny.cz, zena-in.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová