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Lidé narození v těchto měsících žijí nejdéle. Lékaři vysvětlují proč

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Nejde o horoskopy. Vědci zjistili, že měsíc narození souvisí s šancí dožít se stovky. Proč?
Lidé narození v těchto měsících žijí nejdéle. Lékaři vysvětlují proč

Lidé narození v těchto měsících žijí nejdéle. Lékaři vysvětlují proč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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