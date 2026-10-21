KVÍZ: Pamatujete si hity, které hrály na každé diskotéce? Tenhle hudební kvíz vás vrátí do devadesátek

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Vítejte v hudebních devadesátkách
Devadesátá léta minulého století byla obdobím neuvěřitelné hudební diverzity, žánrových experimentů a technologických inovací, které navždy změnily podobu popkultury. Byla to éra, kdy svět teprve objevoval kouzlo internetu, mobilní telefony představovaly těžko dostupný luxus a hudební průmysl zažíval svůj absolutní zlatý věk. Celá dekáda byla plná fascinujících kontrastů - v rádiích i klubech se vedle sebe potkával syrový kytarový underground, euforické taneční beaty, nablýskaný pop náctiletých idolů i rytmický hip-hop. Kazetové magnetofony tehdy jely doma na plné obrátky, walkmany se staly povinnou výbavou každého teenagera a televizní stanice MTV nekompromisně diktovala, co se bude nosit, poslouchat a jak se bude tančit. Tyto roky zkrátka zrodily nezapomenutelné melodie a texty, které v našich hlavách spolehlivě rezonují dodnes.
Světové hitparády v té době připomínaly pestrobarevnou mozaiku. Hudba se díky masovému šíření videoklipů stala globálním fenoménem v plné síle a alba se prodávala v astronomických milionových nákladech.
Zahraniční scénu tehdy formovalo hned několik zásadních a zcela odlišných vln:
- Elektronická a taneční extáze: Diskotékám a klubům po celé planetě nekompromisně vládl energický eurodance. Ten bodoval u posluchačů díky nakažlivým, rychlým syntetickým rytmům, dunivým basům a sborovým, extrémně chytlavým refrénům.
- Kytarová revoluce a alternativa: Jako přímý protiklad k nablýskanému popu vtrhl na scénu ze zámoří syrový grunge plný zkreslených kytar a introspektivních textů o frustraci, zatímco v Británii se rozhořela ostře sledovaná melodická bitva o trůn takzvaného britpopu.
- Éra popových ikon: Stadiony a srdce milionů dětí i dospělých si podmanily masově produkované chlapecké a dívčí vokální skupiny, které sázely na propracované taneční choreografie. Ty na špici doplňovaly fenomenální sólové zpěvačky s neuvěřitelným hlasovým rozsahem a nová vlna městského R&B.
Ani domácí česká scéna nezůstala v tomto bouřlivém období pozadu a prožívala svou vlastní neopakovatelnou hudební renesanci. Po pádu Železné opony se tuzemským tvůrcům otevřely dosud nevídané možnosti a česká hudba začala dychtivě nasávat západní trendy.
V Česku jsme tak v devadesátých letech zažívali obrovský rozmach:
- Domácí chlapecké a dívčí šílenství: Na vlně zahraničního popu vznikly první čistě české projekty pro teenagery, které okamžitě vyprodávaly haly.
- Rockový a funkový rozkvět: Tradiční hudební scéně sice dál kralovaly zavedené klenoty naší pop-music, ale vedle nich se dravě prosazovaly nové, energické formace přinášející svěží porevoluční vítr.
České diskotéky a kulturní domy zkrátka praskaly ve švech. Každá píseň z té doby v sobě měla zakódovaný specifický příběh svobody a dokáže v nás i po letech okamžitě probudit obrovskou nostalgickou vlnu vzpomínek.
Ať už patříte mezi ty, kteří tehdy poctivě přetáčeli magnetofonové pásky pomocí obyčejné tužky, nebo jste tyto nesmrtelné hity objevili až o mnoho let později z retro playlistů, tato dekáda má v historii své pevné místo. Připravili jsme pro vás zábavný kvíz, který detailně prověří vaše znalosti této nezapomenutelné dekády. Připravte se na jízdu strojem času a ukažte, kolik hitů, textů a interpretů z 90. let dokážete správně určit. Přejeme vám hodně štěstí a skvělou zábavu.
KVÍZ
Zdroje článku: autorskesperky.com, soundtaxi.com, supraphonline.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská