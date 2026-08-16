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Miliardář George Soros slaví 96 let. Zachránila ho falešná identita, podporoval Chartu 77 a vydělal na pádu libry

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Miliardář George Soros budí emoce i v šestadevadesáti letech. Ostré útoky evropských politiků na sponzora českého disentu mají kořeny v jeho tvrdém byznysu.
George Soros v roce 2017

George Soros v roce 2017

Zdroj: FOTO:© European Union, 2026, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
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