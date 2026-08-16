Doktoři mu zakázali alkohol i řízení, důvod tají. Pavel Nový na akci Novy kulhal, ale vtipkoval jako vždycky

Sedmasedmdesátiletý herec, kterého si většina Čechů spojuje s nezničitelným Pepou ze S tebou mě baví svět, stojí před kamerami i před novináři pořád stejně: v kraťasech, s pohotovou hláškou, s výrazem člověka, který si odmítá připustit, že by měl zpomalit. Jenže tělo mluví jinak. Na akci, kde Nova a Oneplay v srpnu představovaly podzimní sezonu 2026, se Nový pohyboval s viditelnou opatrností. A když se ho novináři zeptali na důvod, odpověděl po svém: „To vám nemůžu říct, to je lékařské tajemství a já jsem z poloviny lékař.“
Co přesně lékaři zakázali a co víme jistě
Ověřená fakta jsou dvě: na jaře 2026 dostal Nový od lékařů zákaz alkoholu a zákaz řízení motorového vozidla. Obojí potvrdil sám v rozhovoru pro Aha!. Diagnózu, která za dvojím zákazem stojí, zveřejnit odmítl. Žádný jiný zdroj ji nepotvrzuje.
Důležitý detail: zákaz řízení v českém systému nemusí znamenat definitivní odebrání řidičáku. Podle Portálu veřejné správy může jít o dočasné omezení navázané na lékařské přezkoumání. A přesně tak to podával i Nový, zmínil termín kontrolního vyšetření 17. září a naději, že mu řízení zase povolí. „Ale řídím bicykl,“ dodal s úsměvem, jako by chtěl ujistit spíš sebe než okolí.
Zdravotní historie, která se nedá ignorovat
Kdo sleduje Nového kariéru, stejně jako my v Redakci VIPŽivot, ví, že jeho tělo si za poslední dvě dekády prošlo pořádnou zátěží. V roce 2007 ho zasáhla západonilská horečka, nemoc přenášená komáry, která v jeho případě proběhla v těžké, neuroinvazivní formě. Podle CDC mohou po takové epizodě přetrvávat dlouhodobé fyzické, kognitivní i funkční následky. Motorické potíže, problémy s rovnováhou, únava, to všechno patří do katalogu možných dozvuků i roky po akutní fázi.
V roce 2022 přišla další rána: rakovina lebeční kosti. Nový tehdy popsal zákrok slovy „seškrábali mi to z kosti„, šlo o nádor v oblasti za uchem. Operace dopadla dobře, herec se vrátil do práce.
Spojit tyto dvě starší diagnózy s letošním zákazem by bylo lákavé, ale nepoctivé. Žádný lékař ani sám Nový takovou souvislost veřejně nepotvrdil. Co ale říct lze: kombinace dočasného zákazu řízení, abstinence a očekávaného kontrolního vyšetření odpovídá stavu, který lékaři vyhodnotili jako relevantní pro bezpečnost za volantem. Může jít o neurologickou příhodu, poruchu rovnováhy, medikaci, nebo o něco úplně jiného.
Dort místo piva, ale pořád na place
Na srpnové akci Novy, kde se představovaly novinky jako návrat SuperStar, seriály Boží plán či Muži v letu a nová řada Kriminálky Anděl, nebyl Nový mezi nosnými tvářemi sezony. Jeho přítomnost měla jiný význam. Nova ho v červenci potvrdila v roli profesora Kaliny, který se vrací do Ulice, seriálu, který letos slaví dvacet let. Nový tedy nepřišel jako ambasador velké nové show. Přišel jako člověk, který dává najevo, že z obrazovky neodchází.
A právě tady je ten kontrast, který na něm tak fascinuje. Herec, který na nohy nemůže pořádně, ale odmítne zmizet. Místo piva drží dort, místo diagnózy nabídne vtip o tom, že je z poloviny lékař. Soukromí si hlídá stejně tvrdě jako svou veřejnou roli věčného vtipálka.
Co bude v září
Klíčový termín je 17. září, den, kdy má Nový absolvovat kontrolní vyšetření, po kterém se rozhodne, jestli znovu smí za volant. Pro něj osobně jde podle všeho o víc než o řidičák. Jde o potvrzení, že tělo ještě drží krok s hlavou, která zpomalovat nehodlá.
Na place Ulice ho zatím čekají. A pokud je něco na Pavlu Novém za těch čtyřicet let v branži konstantní, pak to, že když ho čekají, přijde. Třeba v kraťasech, třeba s deštníkem, ale přijde.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová