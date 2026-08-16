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Obce na jihu Moravy hodně investují, čerpají ale nejméně dotací

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Jihomoravské obce a města v posledních čtyřech letech nadprůměrně investovaly, na financování investic však čerpaly nejméně dotací ze všech krajů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF a z údajů, které ČTK poskytli zástupci jihomoravských měst.
Obce na jihu Moravy hodně investují, čerpají ale nejméně dotací. Ilustrační foto

Obce na jihu Moravy hodně investují, čerpají ale nejméně dotací. Ilustrační foto

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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