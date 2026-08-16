Jablkový koláč z listového těsta s pudinkem, piškoty a pořádně bohatou žmolenkou

Když jsem tenhle koláč poprvé vyzkoušela, musela jsem dát za pravdu všem, kteří tvrdí, že jde o
naprosto brutální dobrotu. Křupavé tvoří dokonalý základ, na kterém odpočívá vrstva listové těsto dětských piškotů nasáklých jemným vanilkovým pudinkem. Nadýchaný krém doplňují sladká provoněná skořicí a celé to kulinářské dílo korunuje poctivá masivní žmolenka, která v troubě krásně zezlátne. Je to neuvěřitelně nastrouhaná jablíčka luxusní záležitost a upřímně říkám, že jsem dlouho nejedla nic lepšího.
Příprava je přitom překvapivě
rychlá a zvládne ji bez problémů úplně každý, i když vás zrovna přepadne neohlášená návštěva. Propojení všech vrstev vytváří fantastickou mozaiku chutí a textur… křupavé těsto i skvěle vyvažují žmolenka sametový pudink a šťavnatá jablíčka.
Můj tip zní: Uvařený vanilkový pudink nalévejte na piškoty ještě horký a jablka strouhejte nahrubo těsně před skládáním na koláč, protože piškoty díky teplému pudinku zjemní a šťáva z čerstvých jablek projde až do pudinkové vrstvy, čímž vznikne dokonale vláčný dezert. Recept na jablkový koláč s vanilkovým pudinkem a žmolenkou na listovém těstě
Celkový čas přípravy koláče: 60 minut Ingredience potřebné k přípravě Základ a jablková vrstva 1 plát čerstvého listového těsta (vyváleného na pečicím papíru) 1 balení dětských piškotů (cca 120 g až 150 g) 4 velká jablka (šťavnatá, sladkokyselá) 1 balení vanilkového pudinku v prášku 500 ml plnotučného mléka 3 lžíce cukru krupice (do pudinku) 1 lžička mleté skořice 1 lžíce vanilkového cukru (na posypání jablek) Na křupavou žmolenku (drobenku) 100 g polohrubé mouky 60 g masla (vychlazeného) 60 g cukru krupice Postup při přípravě jablkového koláče s pudinkem a drobenkou
1. Z
plnotučného mléka, cukru krupice a vanilkového pudinku v prášku uvařte podle návodu na obalu hustý a jemný vanilkový pudink.
2. Rozbalte vyválený plát
listového těsta i s pečicím papírem a položte jej na velký pečicí plech.
3. Na plát listového těsta naskládejte těsně vedle sebe celé
dětské piškoty v jedné souvislé vrstvě po celé ploše.
4. Uvařený ještě horký vanilkový pudink rovnoměrně nalijte na naskládané piškoty a rozetřete jej po celém plechu stěrkou.
5. Oloupaná
jablka nastrouhejte nahrubo a rovnoměrně je naskládejte na pudinkovou vrstvu.
6. Nastrouhaná jablka posypte
mletou skořicí a vanilkovým cukrem pro úžasnou vůni.
7. V misce prsty prohněťte
polohrubou mouku, vychlazené máslo a cukr krupici, dokud vám nevznikne sypká a drolivá žmolenka.
8. Připravenou žmolenku bohatě a rovnoměrně nasypejte na skořicová jablka po celém povrchu koláče.
9. Plech vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte přibližně
35 minut až 40 minut, dokud žmolenka i okraje listového těsta nezískají krásně zlatavou barvu.
10. Upečený koláč vytáhněte z trouby, nechte jej zcela vychladnout, aby pudinková vrstva pevně ztuhla, a teprve poté nakrájejte na jednotlivé řezy a podávejte.
Foto: Cooky.cz, Koláč před posypáním drobenkou Tipy redakce: Listové těsto kupujte raději už rozválené na pečicím papíru, ušetříte tím spoustu času s válením i čištěním pracovní desky. Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, lehce z nich po nastrouhání vymačkejte přebytečnou šťávu, aby se pudinková vrstva příliš nezředila. Do žmolenky můžete pro ještě lepší chuť přimíchat hrst mletých vlašských nebo lískových ořechů. Pro extra vláčnost můžete piškoty před zalitím pudinkem lehce pokapat rumem nebo jablečným džusem. Koláč krájejte až po úplném vychladnutí ostrým nožem, aby se krémové vrstvy při řezu nerozjížděly.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková