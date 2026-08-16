Dern si Robertson pohlídala. Na UFC 330 poprvé obhájila pásPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dern si Robertson pohlídala. Na UFC 330 poprvé obhájila pás
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Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →