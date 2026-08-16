Vorlický se po přestupu ze Slavie rozpovídal. Naznačil, že ho někteří lidé zklamali

Dne 16. července 2026 oznámilo Slovácko příchod ofenzivního záložníka ze Slavie. Nešlo o hostování, ale o trvalý přestup, a právě to je důležitý detail. Vorlický nepřichází na zkoušku. Klub, který ještě v květnu zachraňoval ligu v baráži, na něj vsadil natvrdo. A Vorlický v prvním rozhovoru pro klubový kanál řekl víc, než bývá u podobných oznámení zvykem.
„Pro některé lidi jsem skleněnka“
Nejtvrdší formulace, kterou Vorlický po přestupu použil, zní jednoduše: „Ze spousty stran mi bylo dáváno najevo, že už za to nestojím.“ Nikoho nejmenoval. Neukázal prstem na konkrétního trenéra, funkcionáře ani spoluhráče. Mluvil o obecné skepsi, která ho obklopovala po čtyřech operacích kolena a měsících mimo hřiště.
„Nikdy jsem neměl cíl někomu něco dokazovat,“ popsal svůj přístup. „Ale musím říct, že se ve mně teď po dlouhé době obnovuje pocit, že chci něco někomu dokázat.“ A dodal: „Pro některé lidi jsem skleněnka. Je pro mě obrovská motivace ukázat, jaký mám potenciál.“
Kdo přesně jsou ti „někteří lidé“? Dostupné zdroje odpověď nenabízejí. Vorlický ale v jiných rozhovorech mluvil o Slavii bez hořkosti, pozitivně zmínil trenéra Jana Jelínka, kterého znal z rezervy, a přiznal, že mu vedení i trenéři dopředu vysvětlili, proč se nedostal na soupisku pro Ligu mistrů. Spíš než o konflikt s jedním klubem jde o frustraci z nálepky, která se na něj nalepila po letech zdravotních problémů. Nálepky, kterou mu přidělil širší fotbalový svět.
Čtyři operace a specialista v Mnichově
Vorlického zdravotní historie se čte jako thriller, ve kterém se diagnóza odhaluje po kapitolách. Původní problém podle jeho vlastních slov vznikl po špatně navrtaném křížovém vazu ještě v Atalantě. Na příčinu se přišlo až po letech a čtyřech operacích. Při posledním zákroku bylo podle něj potřeba „všechno vyměnit včetně chrupavky“ a koleno fakticky restartovat.
Poslední velkou rekonstrukci řešil u specialisty v Mnichově, který podle Vorlického „přišel na příčinu všech mých potíží“. Už ve Slavii kvůli tomu fungoval ve speciálním režimu, s odlišnými rozcvičkami, řízenou zátěží a jiným tréninkovým plánem než zbytek kádru. V březnovém podcastu Livesport Daily otevřeně přiznal, že potřebuje „úlevy, aby nepřetížil koleno“.
Právě tohle je jádro celého příběhu. Vorlický není hráč, který by odcházel ze Slavie kvůli neshodám s trenérem nebo nedostatku ambicí. Je to hráč, jehož tělo opakovaně zradilo a jehož okolí si na základě toho vytvořilo úsudek. Trvalý úsudek.
Čísla, která mluví za sebe, i proti sobě
- Slavia 2025/26: 8 ligových zápasů, 237 minut, 2 góly
- Zbrojovka (hostování, jaro 2026): 4 druholigové zápasy, 133 minut, 3 góly, 1 asistence
- Slovácko (první start, 15. 8. 2026): 17 minut, 1 asistence
Na minutu byl ve Zbrojovce nejproduktivnější, gól nebo asistence každých 33 minut. Jenže právě Zbrojovka je součástí příběhu o zklamání. Vorlický přiznal, že na pokračování v Brně čekal. Nedopadlo to. Proč přesně, veřejně nerozvedl, ale právě tahle slepá ulička zřejmě přispěla k pocitu, že nad ním část fotbalového světa zlomila hůl.
Ve Slovácku zatím naskočil jen na závěrečných sedmnáct minut proti Sigmě Olomouc. Sám po zápase řekl, že mu chybí herní praxe a že podobné situace bude proměňovat, až nabere pravidelný tréninkový rytmus, pokud koleno vydrží. Ta podmínka visí nad každou větou.
Proč právě Slovácko
Klub z Uherského Hradiště o Vorlického stál tři přestupová období v řadě. Klíčovou roli sehrál sportovní manažer Michal Kadlec, který podle hráčových slov tlačil příchod velmi aktivně. A pak tu byl Jelínek, trenér, pod kterým Vorlický fungoval v rezervě Slavie a který teď vede Slovácko.
„Zapůsobili na mě nejlépe,“ shrnul Vorlický volbu klubu. Slovácko přitom veřejně komunikovalo, že prioritou je dostat hráče zdravotně do pořádku a teprve na tom stavět sportovní přínos. Tříletá smlouva v tomto kontextu není jen gesto důvěry. Je to sázka na to, že tělo čtyřiadvacetiletého záložníka ještě dokáže držet zátěž celé sezony.
Slovácko potřebuje víc než jen Vorlického koleno
Kontext, do kterého Vorlický přichází, není růžový. Po čtyřech kolech sezony 2026/27 mělo Slovácko jediný bod. Minulou sezonu zachraňovalo ligu až v baráži, kde porazilo Artis Brno v součtu 7:1, ale samotný fakt, že tam muselo, vypovídá o strukturálních problémech.
Vorlický do tohoto prostředí vstupuje jako hráč s potenciálem měnit zápasy z lavičky, ne jako spasitel na devadesát minut. Řízeným návratem po dávkách, s koleny zabalenými do speciálního režimu, s motivací, kterou živí právě ti bezejmenní pochybovači.
Jestli jim dokáže odpovědět na hřišti, záleží na jedné věci, zda ho tentokrát tělo nechá hrát dost dlouho na to, aby si odpověď někdo všiml.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl