Lidl mění strategii a ruší slevové akce. Chce tím přílákat více zákazníků do prodejen

Česko jako slevový ráj
Nakupování v České republice má jedno obrovské specifikum, které nemá v mnoha evropských zemích obdoby. Jsme doslova závislí na slevových akcích. Podle údajů agentury NIQ za rok 2025 tvořily nákupy v akcích neuvěřitelných 58 % celkových tržeb za potraviny a drogerii.
Pro srovnání, v sousedním Německu je to pouhých 16 % a v Rakousku přibližně 30 %. Rozdíl je propastný.
Tento stav vytváří na zákazníky neustálý psychický tlak. Průzkum agentury Ipsos z roku 2026 ukázal, že celých 51 % Čechů raději odloží svůj nákup a čeká, až vybrané zboží konečně spadne do slevy. Život v neustálém vyhledávání letáků a plánování nákupů podle akčních dnů se však pro mnohé stává vyčerpávajícím stereotypem.
Nová éra nakupování: Co jsou „Ceny v klidu“
Právě na tuto unavenou spotřebitelskou psychologii reaguje nová strategie řetězce Lidl Česká republika v.o.s. s názvem „Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ První fáze odstartovala 9. února 2026 a zaměřila se na absolutní základy každodenního jídelníčku.
Mléko, mouku, oleje, těstoviny, rýži a bio produkty. Cíl byl jasný: nabídnout zákazníkům jistotu, že pro základní potraviny nemusí běžet do obchodu jen v době akce, ale mohou je nakoupit levně kdykoliv.
O několik měsíců později, konkrétně 8. června 2026, se projekt dočkal druhé fáze. Ta stabilní nízké ceny rozšířila také na máslo, vejce, krmivo pro domácí mazlíčky a nealkoholické nápoje. Zákazníci tak získali širší portfolio produktů, u kterých nemusí hlídat kalendář.
Filozofii za tímto strategickým rozhodnutím vysvětluje v tiskové zprávě Lidlu generální ředitel Lidl Česká republika Tomasz Kuźma: „Naším cílem je, aby zákazníci mohli nakupovat podle svých potřeb, časových možností a s jistotou nízkých cen každý den. Právě proto vznikla strategie ‚Ceny v klidu. Trvale sníženo.‘, která přináší stabilní a férové ceny u oblíbených produktů napříč celým naším sortimentem. Díky ní mohou zákazníci nakupovat kdykoliv a bez cenového stresu.“
Jak vypadá realita v košíku
Abychom pochopili, jak moc se ceny změnily, musíme se podívat na konkrétní položky z každodenního nákupního seznamu. Rozdíly před zavedením strategie a po něm jsou totiž velmi výrazné.
Například trvanlivé mléko Pilos s obsahem tuku 1,5 % zlevnilo z původních 21,90 Kč na 14,90 Kč, což představuje pokles o 31 %. Oblíbené těstoviny Combino (špagety či penne v balení 500 g) klesly z 22,90 Kč na 15,90 Kč, tedy o 30 %.
Pšeničná mouka (hladká i polohrubá) spadla z 12,90 Kč na 9,90 Kč, což je úspora 23 %. Ještě výraznější skok nastal u podestýlkových vajec velikosti M, kde cena za 10 kusů klesla ze 79,90 Kč na 49,90 Kč (pokles o 37 %), a u Selského másla (300 g), které zlevnilo z 64,90 Kč na 39,90 Kč, což znamená pokles o 38 %.
Tento posun se naplno projevuje při srovnání celého nákupního košíku. Když analytici v březnu 2026 sestavili modelový nákup 25 základních položek privátních značek, zákazník v Lidlu za něj zaplatil 587,50 Kč.
Pokud by však stejný nákup složený ze srovnatelných produktů pořídil u konkurenčního řetězce Albert mimo jeho krátkodobé slevové akce, zaplatil by 716,50 Kč. Rozdíl v peněžence tak činil rovných 129 Kč ve prospěch Lidlu.
Pravda o rušení letáků a mýtech na internetu
S příchodem takto výrazné změny se však na internetu a sociálních sítích okamžitě vyrojila řada mýtů a polopravd. Tím nejčastějším se stalo tvrzení, že Lidl kvůli nové strategii zcela ruší klasické slevové akce, tematické týdny a papírové či digitální letáky.
Realita je přitom zcela odlišná. Lidl své tradiční promoční schéma nijak neomezuje ani neruší.
Projekt „Ceny v klidu“ byl navržen výhradně jako stabilní doplněk stávajícího systému, nikoli jako jeho náhrada. Zákazníci tak nepřicházejí o své oblíbené tematické týdny ani o možnost lovit krátkodobé akční nabídky. Jde o paralelní systém, který má ulevit těm, kteří nechtějí plánovat nákupy dopředu.
Dalším častým omylem, který si lidé s touto kampaní spojují, je transparentní uvádění nejnižší ceny za posledních 30 dnů před slevou. Některé internetové texty se snažily tento krok prezentovat jako unikátní marketingový tah Lidlu k získání důvěry.
Ve skutečnosti se však jedná o přísnou zákonnou povinnost, která vyplývá z evropské směrnice Omnibus. Ta byla v České republice implementována novelou zákona o ochraně spotřebitele s účinností od 6. ledna 2023 a musí ji dodržovat všechny řetězce.
Hlas lidu: Nadšení, nebo hluboká skepse
Přestože čísla hovoří jasně, reakce české veřejnosti ukazují, jak hluboko je v nás zakořeněna nedůvěra vůči obchodním řetězcům. Lidé jsou po letech divokého vývoje cen extrémně ostražití.
Slova jednoho ze zákazníků, která se objevila na sociálních sítích pod oficiálním příspěvkem Lidlu, mluví za vše: „Divné, to co bych snad koupil, zůstává stejně předraženo. Běžné akce by snad byly lepší, než toto lhaní,“ píše Drda v komentáři na Facebooku.
Tento komentář přesně ilustruje psychologickou bariéru, se kterou se řetězce potýkají. Část spotřebitelů si na neustálý koloběh slev zvykla natolik, že jakoukoliv snahu o dlouhodobou stabilizaci cen vnímají s podezřením.
Zda se Lidlu podaří tuto hluboce zakořeněnou nákupní psychologii Čechů změnit a naučit je nakupovat v klidu, ukáže až čas.
Zdroje článku: Lidl trvale zlevňuje máslo, vejce a řadu dalších produktů - Lidl ČR, Ceny v klidu, Lidl se zbláznil: Trvale snižuje ceny stovek potravin. Rama zlevnila o 47 %, mléko o 31 %, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová