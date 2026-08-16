Legendární Barboza se po porážce rozplakal. V kleci UFC ukončil kariéruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Legendární Barboza se po porážce rozplakal. V kleci UFC ukončil kariéru
Islam Machačev zůstal šampionem UFC ve welterové váze, ale Ian Machado Garry mu obhajobu pořádně...
Mackenzie Dern zvládla první obhajobu titulu UFC ve slámové váze. Gillian Robertson porazila v pěti kolech...
Samuel „Pirát“ Krištofič při premiéře v RFA inkasoval ve druhém kole ilegální koleno do hlavy a zůstal v...
Khabib Nurmagomedov chce vidět Islama Machačeva mezi nejlepšími bojovníky historie. Podle něj ale nestačí...
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