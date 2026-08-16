Velká změna seriálu Ulice: Nová sezona splní přání televizních diváků, ti se nemohou dočkat

Seriál Ulice vstupuje do své dvaadvacáté sezony a po více než dvaceti letech vysílání zkouší opět trochu upravit náladu jednotlivých příběhů.
Kreativní producentka Iva Bergrová naznačila, že jedním z hlavních motivů nové sezony bude láska, a to nejen jednoduchá romantika, ale také vztahy, které přinášejí pochybnosti, rozdílné životní zkušenosti a reakce okolí. Současně mají tvůrci podle jejích slov ubrat na vyhrocených situacích a dát větší prostor příjemnějším stránkám života. Ulice chce být zase o něco příjemnější
Tahle změna může být pro dlouholetý seriál důležitější, než se na první pohled zdá. Ulice v posledních letech otevírala řadu náročných témat a její postavy se poměrně často dostávaly do konfliktů. Drama k podobnému formátu samozřejmě patří, pokud se ale vrství jedna krizová situace za druhou, může se postupně vytrácet to, na čem byl seriál původně postavený. Tedy
pocit každodennosti, obyčejné mezilidské vztahy a situace, které divák zná ze svého okolí.
Už předchozí sezonu přitom tvůrci zakončili trochu jinak. Místo další velké svatby poslali několik postav na Evženův statek, kde se prolínaly rodinné situace, humor i menší drama. O netradičním finále jsme psali také na
TrendyŽivot.cz.
Ulice mění směr: Ve 22. sezóně tvůrci omezí dramata a seriál má dostat klidnější tvář.
TV Nova
Jedna z hlavních lásek bude mít výrazný věkový rozdíl
Výraznou novou postavou je lékař
Matouš Havelka v podání Radúze Máchy. Pětatřicetiletý doktor z ORL se po dlouhém vztahu ocitne znovu sám a postupně ho začne přitahovat výrazně mladší žena. Nova už potvrdila, že právě jeho milostný život bude jednou z nových vztahových linek.
Tou ženou má být Žofka Dušková, kterou hraje Kateřina Ujfaluši. Nejde tedy pouze o romantickou zápletku.
Rozdílný věk a životní zkušenosti obou postav mají otevřít otázku, jak podobný vztah vnímá jejich okolí a jak moc do něj mají ostatní právo zasahovat. Právě na podobných situacích může být nový směr Ulice zajímavější než jednoduché přidávání dalších hádek. Méně dramat neznamená klidnou sezonu
Kdo by čekal, že Ulice bude od nynějška jen romantická a pohodová, pravděpodobně by byl zklamaný. Oficiální představení dvaadvacáté sezony ukazuje, že scenáristé si konfliktů ponechali dost.
Nové díly odstartují rozsáhlým blackoutem, Soňa Čechová se zapojí do politického souboje, Lumír Nykl bude řešit dospívání syna a problémy čekají také další známé rodiny.
Proměnou navíc projde právě rodina Nyklových. Lexíka nově ztvárňuje Gabriel Petr Klener, který vystřídal Filipa Hornyaka. Této změně a jejímu skutečnému důvodu jsme se podrobně věnovali v článku o
novém představiteli Lexíka Nykla. Tvůrci hledají rovnováhu, ne úplně jinou Ulici
Právě to je podle nás na připravované sezoně nejzajímavější.
Ulice se nesnaží stát jiným seriálem, ale zřejmě hledá lepší rovnováhu mezi konfliktem a obyčejným životem. Vedle nových lásek zůstanou rodinné problémy, politika, dospívání i komplikované vztahy, jen by mezi nimi mělo být více prostoru také pro humor, blízkost a chvíle, kdy postavy zrovna nemusí řešit další katastrofu.
Dvaadvacátá sezona se na Oneplay začala objevovat 14. srpna, na obrazovkách TV Nova odstartuje
v pondělí 17. srpna 2026. Zda se slibované zvolnění skutečně projeví i v dlouhodobém vyprávění, ukážou až další týdny. Už nyní je ale zřejmé, že tvůrci chtějí vedle dramatických zvratů znovu výrazněji pracovat s tím, co bylo pro Ulici vždy zásadní, tedy s obyčejnými vztahy mezi lidmi.
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