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Před deseti minutami ti nic nechybělo. Pak jsi otevřela Instagram

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Před chvílí jsi byla se svým životem docela v pohodě. Pak jsi viděla holku na Sardinii, jinou s kuchyní, která nemá na lince ani jednu nabíječku, třetí právě povýšili a čtvrtá tvrdí, že konečně našla parfém, po kterém se jí cizí lidé zastavují na ulici.
Před deseti minutami ti nic nechybělo. Pak jsi otevřela Instagram

Před deseti minutami ti nic nechybělo. Pak jsi otevřela Instagram

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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