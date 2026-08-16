Banky mění vklady a výběry z bankomatů. Česko čeká nepříjemné omezení

Představte si scénu, kterou znáte z dětství: vstoupíte do bankovní haly, vyplníte složenku a u okénka předáte úřednici obálku s penězi. Tento rituál se v Česku pomalu vytrácí. Finanční domy totiž přestavují pobočky na poradenská centra a hotovostní transakce přesouvají do samoobslužných zón.
Moneta Money Bank už dnes provozuje více než polovinu svých poboček bez možnosti vybrat či vložit hotovost u přepážky. Kdo si chce sáhnout na papírové peníze, musí zamířit k automatu. Banka navíc zavedla poplatek za vklad hotovosti na vlastní účet prostřednictvím klasické přepážky – jasný signál, kam se ubírá budoucnost.
Proč banky zavírají okénka? Lidé stejně chodí jinam
Důvod je prostý: drtivá většina běžných operací dnes probíhá v mobilu nebo na počítači. Platby, převody, kontrola zůstatku – to vše zvládnete z gauče. Fyzické pobočky tak ztrácejí smysl jako místo pro rutinní transakce.
Bankovní domy proto mění strategii. Místo aby v halách seděli pokladní, kteří přijímají složenky, budou tam sedět poradci řešící hypotéky, investice a složitější finanční plány. Hotovost? Tu obstará stroj.
Pro část klientů, zvláště starší generaci zvyklou na osobní kontakt, to může být nepříjemný šok. Na druhou stranu: automaty mají otevřeno i po zavíračce a nečekáte ve frontě, až se uvolní okénko.
Pětitisícovky poprvé v historii – ale ne všude
Zatímco přepážky mizí, samotné bankomaty dostávají nové schopnosti. Největší novinkou je možnost vybrat si bankovku v hodnotě 5 000 Kč – něco, co v Česku dosud neexistovalo. Až do letoška byl limit nastaven na dvoutisícikorunu, takže při výběru vyšších částek jste odcházeli s tlustým balíkem papírů.
Moneta Money Bank tuto funkci spustila v šestnácti bankomatech rozmístěných po celé republice, přičemž alespoň jeden takový přístroj funguje v každém krajském městě. Klient má při transakci volbu: buď si vezme jednu velkou bankovku, nebo kombinaci nižších nominálů.
Zajímavý detail: v těchto šestnácti automatech pětitisícovka nahradila pětisetkorunu. Pokud tedy potřebujete právě pětistovku, musíte zamířit jinam nebo si nechat vydat jinou kombinaci bankovek.
Další posun se týká cestovatelů. Multicurrency bankomaty s dělenými zásobníky umožní vybrat české koruny i eura ze stejného přístroje. Dosud eurovou hotovost v ulicích nabízela hlavně nebankovní síť Euronet. Tuzemské banky tak zjednoduší život lidem, kteří si potřebují obstarat valuty před odjezdem do zahraničí, aniž by museli obcházet směnárny.
Mincomaty: Jedna banka je rozšiřuje, druhá ruší
Zvláštní kapitolou jsou zařízení pro vklad mincí. Běžné vkladomaty totiž zpracovávají pouze papírové bankovky – kovové peníze vyžadují speciální mincomaty, které dokážou roztřídit a připsat na účet drobné.
A právě tady se strategie jednotlivých bank dramaticky liší. Moneta Money Bank plánuje rozšířit svou síť o dvacet nových mincomatů, což je krok proti proudu celého odvětví. ČSOB naopak počet těchto zařízení postupně snižuje a nepočítá s jejich obnovou. Komerční banka zůstává zdrženlivá a zařízení pro vklad mincí zatím testuje pouze na jedné pilotní pobočce.
Proč takový rozdíl? Část bank sází na to, že hotovostní transakce budou dál klesat a investice do specializovaných přístrojů se nevyplatí. Jiné instituce naopak vidí příležitost obsloužit segment klientů, kteří s drobnými stále pracují – například drobné podnikatele nebo seniory.
Od února 2026 přibude další vylepšení: klienti zapojených bank budou moci v rámci sdílené sítě využívat nejen výběry, ale také bezplatné vklady hotovosti na sdílených vkladomatech. To výrazně rozšíří dostupnost hotovostních služeb bez nutnosti hledat konkrétní pobočku vlastní banky.
Tyto novinky nejsou vyhrazeny jen úzké skupině klientů jedné instituce. Zásadní roli hraje projekt sdílené bankomatové sítě, do kterého jsou zapojeny Moneta Money Bank, Komerční banka, Air Bank a UniCredit Bank. Klienti těchto čtyř finančních domů mohou využívat vzájemné bankomaty za stejných podmínek a bez poplatků navíc.
U klientů ostatních bank vždy záleží na konkrétním nastavení jejich tarifu. Část institucí poskytuje výběry z cizích bankomatů zdarma v rámci paušálu, jinde je nutné počítat s poplatkem. Před výběrem z cizího zařízení se proto vždy vyplatí zkontrolovat aktuální sazebník vlastní banky.
Bankovní infrastruktura se tak posouvá do éry, kdy hotovost sice z poboček mizí, samotné přístroje v ulicích jsou ale schopnější než kdy dříve. Otázkou zůstává, jak rychle si na tento posun zvykne celá společnost – a zda senioři a lidé bez chytrých telefonů nebudou platit daň za pokrok ostatních.
Zdroje článku: penize.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková