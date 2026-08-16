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Banky mění vklady a výběry z bankomatů. Česko čeká nepříjemné omezení

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Éra obálek s penězi a úsměvů za sklem pomalu končí. Tuzemské banky ruší klasické hotovostní přepážky a nahrazují je chytrými automaty. Ty ale umí víc než kdy dřív – poprvé v historii nabízejí pětitisícovky i eura.
Banky mění vklady a výběry z bankomatů. Česko čeká nepříjemné omezení

Banky mění vklady a výběry z bankomatů. Česko čeká nepříjemné omezení

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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