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Khabib řekl, co musí Machačev udělat, aby se stal nejlepším bojovníkem historie

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Dennívýzva
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Khabib Nurmagomedov chce vidět Islama Machačeva mezi nejlepšími bojovníky historie. Podle něj ale nestačí další obhajoba pásu – musí překonat rekordy Jonese, Johnsona a St-Pierra, dokud mu přeje čas.
Khabib řekl, co musí Machačev udělat, aby se stal nejlepším bojovníkem historie

Khabib řekl, co musí Machačev udělat, aby se stal nejlepším bojovníkem historie

Zdroj: MMAMAG.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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