Praha likviduje invazivní druhy stromů, magistrát vysvětluje důvodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha likviduje invazivní druhy stromů, magistrát vysvětluje důvody
Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Praha 2 získala pětihvězdičkovou Značku kvality od Asociace...
Městská část Praha 2 spustila nové webové stránky, které představují další krok v dlouhodobé modernizaci a...
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje případ poškození několika vozidel, k němuž došlo v...
Policisté z místního oddělení Nusle zadrželi v červnu při vloupání do výdejního boxu v Praze 4...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →