Machačev obhájil pás. Garry ho ale donutil k těžké pětikolové bitvěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Machačev obhájil pás. Garry ho ale donutil k těžké pětikolové bitvě
Mackenzie Dern zvládla první obhajobu titulu UFC ve slámové váze. Gillian Robertson porazila v pěti kolech...
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Edson Barboza po porážce s Estebanem Ribovicsem odložil rukavice doprostřed oktagonu a oznámil konec...
Khabib Nurmagomedov chce vidět Islama Machačeva mezi nejlepšími bojovníky historie. Podle něj ale nestačí...
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