Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Jak dlouho vydržíme s vodou? Podívejte se, kolik jí ještě zbývá v českých přehradách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokračující sucho postupně vyčerpává zásoby vody v řekách, ale i v přehradních nádržích. Mnozí se začínají ptát, kolik vody máme k ještě k dispozici, než se začnou objevovat problém s jejím dodávkami. Navzdory tomu, že sucho je zcela extrémní, tak můžeme uklidnit, že na základní potřeby máme stále dost velké zásoby.
Jak dlouho vydržíme s vodou? Podívejte se, kolik jí ještě zbývá v českých přehradách

Jak dlouho vydržíme s vodou? Podívejte se, kolik jí ještě zbývá v českých přehradách

Zdroj: 123rf
Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
O víkendu nás čekají poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení
O víkendu nás čekají poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení
O víkendu budou poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení
O víkendu budou poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení

Následující víkend se dočkáme dlouho očekáváných srážek. Na Česko míří studená fronta, která by mohla...

Přinášíme přehled, kolik vody ještě zbývá v českých přehradách
Přinášíme přehled, kolik vody ještě zbývá v českých přehradách

Pokračující sucho postupně vyčerpává zásoby vody v řekách, ale i v přehradních nádržích. Mnozí se začínají...

Východní Asie se vzpamatovává z historické bouře. Tajfun Dolphin prokázal extrémní výdrž
Východní Asie se vzpamatovává z historické bouře. Tajfun Dolphin prokázal extrémní výdrž

V minulých týdnech prošel územím východní Asie tajfun Dolphin, který se do historie zapíše jako jedna z...

Do Česka přichází poslední extrémně horké dny tohoto léta
Do Česka přichází poslední extrémně horké dny tohoto léta

Z hlediska výskytu mimořádně vysokých teplot je letošní léto zcela výjimečné. Poslední vlna extrémních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.