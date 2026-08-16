Nejsilnější přírodní pomocníci při problémech s nadýmáním a plynatostí. Zbavte se této nepříjemnosti snadno a rychle

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Nejsilnější přírodní pomocníci při problémech s nadýmáním a plynatostí. Zbavte se této nepříjemnosti snadno a rychlePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nadýmání i plynatost dost často způsobují nepříjemný až bolestivý pocit břicha a žaludku a mohou nám zkazit jinak dobrý den. Existuje řada faktorů, proč se nám břicho může nafouknout jako balón. Patří mezi ně stres, podrážděný a překyselený žaludek, nebo i intolerance a alergie na určité potraviny a komponenty v nich.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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