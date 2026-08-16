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Irský setr: rudý aristokrat, který má v nohách hon a doma nulovou toleranci k nudě

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Irský setr vypadá, jako by byl stvořený pro jediný účel: běžet v pomalém záběru přes irskou louku, mahagonová srst vlaje ve větru a někde v pozadí hraje hudba, při níž člověk začne přemýšlet o koupi venkovského sídla.
Irský setr: rudý aristokrat, který má v nohách hon a doma nulovou toleranci k nudě

Irský setr: rudý aristokrat, který má v nohách hon a doma nulovou toleranci k nudě

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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