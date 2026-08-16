Meteorologové právě změnili předpověď. Obrat o 180 stupňů nikdo nečekal

Vlna veder je definitivně ukončena a zatím se nezdá, že by nás čekala nějaká další. Sucho je však výrazné a deficit vody, který přírodě chybí, je rozhodně znatelný a extrémní.
Dnes se začala nasouvat nad Českou republiku studená fronta a výrazně jiné počasí nás čeká po několik dnů. Pojďme se podívat na odhady meteorologů.
Rozprší se velmi zvolna
Zhruba takto by mohly vypadat milimetry srážek, které nás čekají v nejbližších hodinách. Jak ale meteorologové i stránka Metero Včasné varování upozorňují, povrch země je velmi vyhřátý. Proto se někdy mohou srážky vypařovat dříve, než vůbec dopadnou na zem. Platí to především pro území, kde podle radaru začíná pršet teprve po dlouhé době. Na vině je velmi suchý vzduch a rozpálený povrch. Proto může být podle radaru nad vaším územím oblačnost a déšť, ale reálně nic nepadá. Dočkejte ale času, vzduch se postupně ochladí a rozprší se i u vás.
Očekávané srážky by měly být na většině území.
Na některých místech se rozprší už v příštích hodinách a opravdu to bude na deštníky i na naplněné zahradní sudy.
Nedělní déšť bude mírný
Ještě v neděli se k nám bude studená fronta teprve nasouvat. Rozprší se jen místy, zatímco na většině území se bude střídat jasno a polojasno s občasně zataženou oblohou. Déšť nebo přeháňky by měly být hlavně odpoledne a večer na západě a severozápadě. Mohou se vyskytnout i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude převládat slunečné a polojasné počasí, pouze od západu k večeru se přechodně objeví zvětšená oblačnost a výjimečně se vyskytnou přeháňky.
Pondělní déšť bude všude
V pondělí už bude situace veselejší. Den bude oblačný až zatažený od samého rána. Od západu se k nám začnou nasouvat přeháňky, bouřky a na mnohých místech i trvalejší déšť. Na jihovýchodě území mohou být bouřky i silné a provázené přívalovými dešti.
V úterý se vyjasní, od středy může zase začít pršet
V úterý bude oblačnosti výrazně méně, srážky budou spíše lokální a krátké. Jen k večeru na západě území může srážek přibývat. Ve středu se opět rozprší, ve čtvrtek meteorologové podle Českého hydrometeorologického ústavu předpovídají opět i trvalejší srážky. Teploty už ale od čtvrtka znovu vystoupají k 28 °C, na Moravě až k 30 °C. Dešťové přeháňky by nicméně mohly být nad celým územím průběžně.
Odhady do konce srpna jsou optimistické
Právě průběžný déšť by byl nejlepším řešením pro vyprahlou krajinu. Tady jsou odhady srážek do konce srpna, což vypadá velmi optimisticky. Ačkoliv jsou to jen předběžné odhady, které se mohou ještě změnit, přejme si, aby se co nejvíce blížily skutečnosti.
Zdroje článku: facebook, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková