Maresca může získat první trofej dřív, než stihne vytvořit vlastní City. Proto nás dnes výsledek zajímá méně než způsob

Enzo Maresca před svým prvním soutěžním utkáním v Manchesteru City odmítl klasickou trenérskou větu, že Community Shield je jen lepší přípravný zápas.
Je to trofej a City ji chce získat. Dnes od 16:00 SELČ nastoupí v Cardiffu proti mistrovskému Arsenalu. Pro Marescu to může být první pohár ještě dřív, než vůbec dostal dost času vytvořit tým, který bude skutečně jeho.
A právě proto bude zajímavější sledovat něco jiného než to, kdo po devadesáti minutách zvedne štít nad hlavu. Kolik Manchesteru City ještě patří Pepu Guardiolovi a kolik už Enzu Marescovi?
Deset let automatismů nezmizí během léta
Guardiola neodešel pouze jako trenér. Po téměř dekádě opustil klub, jehož fotbalový jazyk pomáhal vytvářet od základů.
Hráči City vědí, jak se otevírá prostor v první fázi rozehrávky, kdy se krajní obránce posouvá dovnitř, kde vzniká zajištění při útoku a jak okamžitě reagovat po ztrátě míče.
Podobné věci se po změně trenéra nevymažou. A bylo by absurdní, kdyby je Maresca chtěl vymazat. Jeho první úkol není zničit Guardiolovo City. Musí zjistit, které části mají zůstat a kde už potřebuje mužstvo vlastní odpovědi.
Příprava dala několik náznaků. Soutěžní utkání proti Arsenalu ale poprvé ukáže, co se stane ve chvíli, kdy soupeř nebude spolupracovat a bude systematicky hledat slabá místa nového systému.
Arsenal je pro takový test skoro dokonale nepříjemný
Včera jsme řešili zvláštní kontrast nové Premier League: rekordních devět klubů vstupuje do sezony s novým trenérem, zatímco Arsenal pokračuje téměř sedmý rok s Mikelem Artetou.
Community Shield tento rozdíl okamžitě postaví proti sobě. Arteta nemusí hráče učit základní principy. Může řešit detaily. Maresca zatím musí dělat obojí.
Arsenal navíc dostal před zápasem zpět Declana Rice, Bukaya Saku a Martina Zubimendiho, přestože všichni měli kvůli mistrovství světa zkrácenou přípravu. William Saliba naopak zůstává mimo kvůli zranění zad a Jurrien Timber se stále vrací po problémech s tříslem.
Ani Arteta tedy neposílá na hřiště ideálně připravené mužstvo. Rozdíl je v tom, že většina jeho hráčů přesně ví, co po nich chce.
Nejzajímavější člověk možná nebude Haaland
Pokud nastoupí Elliot Anderson, může být jedním z nejlepších indikátorů toho, co Maresca skutečně mění.
Rekordní letní posila se k týmu připojila po mistrovství světa teprve před několika dny. Sám Anderson přiznal, že se teprve seznamuje se způsobem hry City a že s Marescou řešil svou roli ve středu pole.
To je skoro absurdní situace. Klub za něj zaplatil částku, která může dosáhnout 116 milionů liber, a první ostrý test může přijít dřív, než má za sebou normální tréninkový blok. Právě proto nebude důležité, jestli dnes dá gól nebo asistenci.
Sledujme, kde stojí po ztrátě míče, kdo se vedle něj stahuje při rozehrávce a jak často Maresca využívá jeho schopnost pokrýt velký prostor. Tam se může nový City ukázat dřív než ve statistikách.
A pak je tu Rodri
Maresca před utkáním potvrdil, že Rodri se po operaci zad vrátil do tréninku, zároveň ale odmítl dát jistotu ohledně jeho další budoucnosti v klubu uprostřed spekulací o Barceloně. Pro City je to mimořádně citlivé místo.
Guardiolův systém dlouhé roky potřeboval hráče schopného držet střed hřiště pod kontrolou, nabízet první bezpečnou přihrávku a současně okamžitě zastavovat protiútoky.
Pokud se tato role změní, může se změnit mnohem víc než jedna pozice. Maresca musí buď Rodriho začlenit do nové struktury, nebo vytvořit způsob, jak jeho práci rozdělit mezi několik lidí. Community Shield nemusí odpovědět definitivně. Může ale poprvé ukázat směr.
Výsledek může klamat
Pokud City vyhraje 2:0, neznamená to, že Maresca během několika týdnů dokončil přestavbu. Pokud Arsenal vyhraje 3:0, neznamená to, že nový projekt nefunguje.
Srpnové trofeje mají zvláštní schopnost vytvářet příliš velké závěry z příliš malého vzorku. Proto má dnes větší cenu sledovat mechanismy. Dokáže City hrát přes první pressing Arsenalu? Co se stane po jeho ztrátách? Jak vysoko bude presovat? Bude Maresca využívat stejné poziční struktury jako Guardiola, nebo bude chtít míč dostávat dopředu rychleji? A dokáže mužstvo změnit plán uprostřed zápasu, když mu Arsenal první variantu zavře?
Maresca přebírá klub, který nepotřebuje revoluci. To může být jeho nejtěžší úkol
Nový trenér často dostane jednoduchý mandát. Tým je špatný. Oprav ho. Manchester City podobný luxus nemá.
Maresca přebírá mužstvo po jednom z nejúspěšnějších trenérských období moderního fotbalu. Jakákoli změna proto automaticky vyvolává otázku, zda něco zlepšuje, nebo jen mění něco, co už fungovalo. A přesně proto je dnešní zápas proti Arsenalu zajímavý.
Maresca může odpoledne zvednout svou první trofej. Ale mnohem déle bude trvat, než bude možné říct, že na hřišti stojí jeho Manchester City. Community Shield může nabídnout první důkaz, že ten proces už začal.
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Zdroje: Manchester City – Maresca: Community Shield our first chance of silverware [1], Reuters – Arsenal trio Rice, Saka and Zubimendi available for Community Shield [2], Reuters – Maresca coy on Rodri future ahead of Community Shield [3], Manchester City – Anderson on his new midfield role [4].