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Den národnostních menšin: Sokolov nabídne hudbu i gastronomii z celého světa

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Sokolov příští sobotu ožije kulturami z celého světa, veřejnost bude rozmanité kultury poznávat doslova všemi smysly. Lide se mohou těšit na slovenskou cimbálovku, ukrajinský či ruský zpěv nebo přehlídku vietnamských oděvů.
Den národnostních menšin: Sokolov nabídne hudbu i gastronomii z celého světa

Den národnostních menšin: Sokolov nabídne hudbu i gastronomii z celého světa

Zdroj: Karlovarský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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