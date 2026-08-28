Den národnostních menšin: Sokolov nabídne hudbu i gastronomii z celého světaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Den národnostních menšin: Sokolov nabídne hudbu i gastronomii z celého světa
V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla stavba první etapy biatlonového areálu. Budování sportoviště s...
Dnes před půl jednou v noci vyjížděli hasiči k požáru výškové budovy v Chodově. Požár vznikl v suterénu a...
Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku,...
V Kynšperku nad Ohří končí obnova předmostí historické lávky přes Ohři. Stava byla předána do předběžného...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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