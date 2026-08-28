Hrad Pyšolec trčí ze skály nad Svratkou a nezná ho skoro nikdo. Poloha na ostrohu nebyla náhoda, šlechta využila geologický zlom

Pyšolec. Jméno, které v běžném hradním přehledu snadno přeskočíte. Přesto stačí vystoupat tři kilometry po červené značce z Víru a stanout na úzkém skalním hřbetu, aby se rozložení celé pevnosti stalo naprosto zřejmým. Řeka obtéká ostroh ze tří stran, prudké svahy padají k vodě a jediný schůdný přístup od jihozápadu přerušovaly kdysi tři hluboké příkopy. Ten největší měřil podle turistických podkladů kolem sedmnácti metrů na výšku a třiceti metrů na šířku. Takže kdo sem dorazil s nepřátelským úmyslem, musel překonat přírodní hradbu dříve, než vůbec spatřil tu umělou.
Proč středověcí stavitelé vybrali právě tento skalní hřbet
Odborný
článek Korbičkové a kol. z roku 2024 popisuje stanoviště jako „morfologicky výrazný skalní hřbet“ tvořený odolnějšími polohami svorových hornin. Právě tvrdost podloží dala ostrohu jeho tvar: zatímco měkčí okolní materiál erodoval, svor vydržel a vymodeloval úzkou, strmou plošinu vysoko nad hladinou Svratky.
Středověcí stavitelé samozřejmě neznali geologii jako akademickou disciplínu. Uměli ovšem mimořádně přesně číst krajinu, posoudit sklon svahu, pevnost kamene, směr přístupu i dostupnost vody. A právě voda prozrazuje, jak důkladně terén vyhodnotili. Vyhloubit klasickou studnu do tvrdého svoru by bylo technicky extrémně náročné, proto zvolili cisternu vylámanou přímo do skály. Geofyzikální průzkum na místě později řešil průběh skalního podloží a potvrdil, že rozhodnutí o cisterně bylo logickou odpovědí na charakter horniny.
Obranná logika ukrytá v příkopech a pilířích hradního jádra
Dispozice Pyšolce sleduje jedinou osu: od jihozápadního přístupu přes trojici příkopů do úzkého předhradí a dál k věži v čele jádra. Bergfrit (válcová obranná věž) měl mimořádně stísněný vnitřní prostor, což odpovídá čistě vojenské funkci: sloužil jako poslední útočiště, pozorovatelna a symbol moci v jednom.
Hradbu jádra zesilují dva mohutné kamenné pilíře, zbytky paláce naznačují obytnou zástavbu a celý areál lemují relikty opevnění čitelné dodnes v reliéfu. Pod samotným hradem navíc archeologové identifikovali středověkou vápenku, doklad toho, že stavitelé zpracovávali místní surovinu přímo na místě a minimalizovali nákladnou dopravu materiálu do strmého terénu.
VIDEO Kdo Pyšolec založil a proč ho vlastníci možná sami zbořili
Vznik fortifikace se klade do poslední čtvrtiny 13. století a spojuje s okruhem pánů z Pernštejna. První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy Filip mladší z Pernštejna prodává „nepevný“ Pyšolec Ješkovi z Kravař a Ješkovi z Konice. Samotné slovo „nepevný“ v listině naznačuje, že pevnost už tehdy procházela úpadkem. Hrad poté střídal držitele, prošel rukama markraběte Jana Jindřicha i Jošta, a roku 1446 se vrátil Pernštejnům. O osmnáct let později, v roce 1464, figuruje v pramenech už jako zbořený.
Proč zanikl? Archeoložka Michaela Korbičková v
reportáži Českého rozhlasu Vysočina z července 2025 představila aktuální interpretační linii: vlastníci mohli pevnost cíleně pobořit. Důvody takového kroku bývaly ve středověku pragmatické, zabránit, aby opuštěný hrad obsadil konkurent nebo loupeživá družina. Záchranné práce a nové turistické okruhy kolem Víru
Dlouhá desetiletí Pyšolec zarůstal lesem a prakticky mizel z povědomí. Zlom přišel v roce 2021, kdy pozemek se zříceninou
přešel směnnou smlouvou z Lesů ČR do vlastnictví obce Vír. Od té doby obec zadává záchranné práce; v letech 2024 a 2025 proběhla první etapa stavebně-technického zajištění věže financovaná z veřejných prostředků.
Od ledna 2024 navíc lokalitu chrání přírodní rezervace Pyšolec, takže ostroh získal dvojí právní štít: kulturní památku i přírodní ochranu. Pro turisty obec v červenci 2026 otevřela tři nové okruhy; zelený měří přibližně 6,5 kilometru a vede právě k Pyšolci i k nedaleké vyhlídce Hraběcí stolek. Kdo má chuť na delší túru, může vyrazit z parkoviště u obecního úřadu ve Víru po trase „Ke třem zříceninám“ přes Zubštejn a Aueršperk.
Jak vypadá výstup na hrad a co na místě čeká
Závěrečný úsek k ruině vede po úzkých pěšinách a kamenných schodech, strmý a místy kluzký. Návštěvnické zázemí tu prakticky chybí, žádná pokladna, žádný bufet, žádné zábradlí. Právě proto se Pyšolec hodí pro ty, kdo hledají syrový kontakt s krajinou a historií zároveň. Bezlisté období (časné jaro nebo pozdní podzim) nabízí lepší průhled skrz stromy dolů ke Svratce a zároveň sušší terén pod nohama.
Na hřbetu pak čeká torzo bergfritu, obnažené pilíře, obrys paláce a především ty tři příkopy, které v terénu působí monumentálněji než lecjaká zachovalá hradní zeď. A pod nohama svor, táž hornina, která před sedmi staletími přesvědčila někoho z pernštejnského rodu, že právě sem patří hrad.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková