Češky přestávají kupovat Jar. Nahrazují ho směsí za pár korun, po které mastnota sjede sama

V čím dál větším počtu českých kuchyní se u dřezu objevuje lahvička, kterou v žádném obchodě nekoupíte. Je v ní domácí směs namíchaná z několika surovin ze spíže a přijde jen na pár korun. Neznamená to, že by regály s kupovanými saponáty najednou zely prázdnotou. Jde spíš o rostoucí skupinu domácností, které chtějí ušetřit, šetřit pokožku i přírodu a mít přehled o tom, co jim zůstává na talířích. A hlavní překvapení? Ta levná směs mastnotu z nádobí opravdu spolehlivě rozpustí.
Tři obyčejné suroviny, které máte doma
Základ tvoří tři věci, co většina lidí má běžně po ruce. Soda, ocet a kousek přírodního mýdla. K nim se hodí ještě citronová šťáva nebo kyselina citronová a pár kapek vonného oleje. Nic drahého, nic, pro co byste museli vyrážet do specializované drogerie.
Základ domácího prostředku na nádobí tvoří jedlá soda, ocet a přírodní mýdlo, suroviny, které většina lidí má běžně doma. Ilustrační foto.
Pozor ale na jednu věc, kterou spousta návodů plete dohromady. Soda totiž není jen jedna. Jedlá soda patří k těm mírnějším. Má pH kolem osmi až devíti, takže ji bez obav použijete i na nádobí, ze kterého jíte. Uhličitan sodný neboli soda na praní je o poznání průraznější odmašťovač s pH kolem jedenácti. Tuk sice uvolní razantněji, kvůli své leptavosti se ale na jídelní nádobí nehodí.
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Rozdíl mezi oběma druhy shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Jedlá soda Soda na praní (uhličitan sodný) Síla mírná výrazně silnější odmašťovač pH kolem osmi až devíti kolem jedenácti Vhodnost na nádobí, ze kterého jíte klidně ji použijete moc se nehodí, je leptavější Proč po ní mastnota sjede skoro sama
Celý ten účinek stojí na souhře několika jednoduchých principů a žádné agresivní látky k němu nepotřebujete. Soda tuk rozkládá a současně změkčuje vodu. A právě v měkčí vodě se mastnota uvolní ochotněji a mýdlo lépe pění.
Mýdlo pak dělá spojku mezi tukem a vodou. Obalí drobné kapičky mastnoty tak, že je pak snadno spláchnete. Ocet a kyselina citronová se přidávají hlavně proto, že rozpouštějí mastnotu i vodní kámen, nádobí naleští a zbaví ho zápachu.
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A ještě jeden trik, který udělá kus práce za vás. Když mastné nádobí necháte chvíli odmočit v horké vodě s trochou octa, většina špíny se uvolní sama a stačí lehce přejet houbičkou.
Jak si směs namíchat krok za krokem
Nejběžnější domácí saponát vznikne z nastrouhaného přírodního mýdla, sody a octa. Postupujte takto:
Do zhruba čtyř decilitrů horké vody vmíchejte asi čtyřicet gramů najemno nastrouhaného jádrového nebo olivového mýdla a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Jakmile se rozpustí, vmíchejte přibližně půl lžíce sody na praní. Až směs trochu zchladne, přidejte lžíci octa a pár kapek esenciálního oleje pro vůni. Kdo chce, aby přípravek víc pěnil, přihodí lžičku kokoglukosidu nebo trochu glycerinu. Po vychladnutí hmota zhoustne do konzistence gelu, kterou pak dávkujete na houbičku. Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe
Existuje i bleskový postup úplně bez mýdla. Do napuštěného dřezu s horkou vodou přidáte lžíci octa a hrst jedlé sody, na lesk přijde ke konci citronová šťáva. Na běžně zašpiněné nádobí to bohatě stačí.
Kolik na tom vlastně ušetříte
Hlavní lákadlo je cena. Velkou lahev domácího prostředku pořídíte za pár korun a vydrží pěkně dlouho. Podle propočtů lidí, kteří si ho míchají pravidelně, vyjde domácí varianta i několikanásobně levněji než kupovaný saponát, některé výpočty mluví až o osminásobku.
Druhá výhoda je, že přesně víte, co ve směsi je. Odpadá i část plastových obalů, protože suroviny nakoupíte ve velkém a jednu lahvičku doplňujete pořád dokola.
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Pár věcí je dobré vědět dopředu. Silnější soda na praní patří do rukavic a nenechávejte ji na nádobí, ze kterého jíte, radši u něj sáhněte po jemné jedlé sodě. Domácí přípravky také nikdy nekombinujte s agresivními čističi na bázi chlóru.
Počítejte i s tím, že domácí saponát pění mnohem míň než Jar. Zvykněte si, že bohatá pěna není totéž co čisté nádobí, mastnotu spolehlivě umyje i řídká směs. Hotový prostředek skladujte v uzavřené lahvi a vydrží vám klidně několik měsíců.
Zdroje: https://www.poklizeno.cz/blog/10-prirodnich-alternativ-jaru–jak-umyt-nadobi-bez-chemie/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/myti-nadobi-domaci-prostredky-20200217.html, https://adbz.cz/hobby/myci-prostredek-nadobi-domaci-vyroba/, https://www.zijemehomemade.cz/prostredek-na-myti-nadobi/, https://www.bydlimekvalitne.cz/vyrobte-si-doma-jar-na-nadobi-jde-snadno-za-par-korun, https://blog.econea.cz/navod-na-ekologicky-prostredek-na-nadobi-a-setreni-s-vodou/