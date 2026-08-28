Pečená kachna s dušenou zeleninou, bramboráčky a pikantní omáčkou: Tento recept nezabere celý den a noc, hotový je k obědu nečekaně rychle

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Pečená kachna s dušenou zeleninou, bramboráčky a pikantní omáčkou: Tento recept nezabere celý den a noc, hotový je k obědu nečekaně rychlePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pečená kachna je přesně to jídlo, které vypadá složitěji, než ve skutečnosti je. Když si pohlídáte dvě věci - pomalé pečení a závěrečné vypečení kůže - zbytek už si sedne sám a na talíři máte poctivý oběd, který neurazí ani hladového strejdu.
Fotografie k pečené kachně
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kachna, co si nehraje na svátek: Pečená kachna s dušenou zeleninou, bramboráčky a cikánskou omáčkou pro hladové krky
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