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Zastavte stárnutí mysli i těla pomocí ovoce a zeleniny různých barev

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Jak se ukázalo, vitaminový potenciál zeleniny nebo ovoce do značné míry závisí na jeho barvě. Barva zeleniny a ovoce se odvíjí od pigmentu, který obsahují. Ty zase naznačují přítomnost určitých antioxidantů, fytonutrientů a živin.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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