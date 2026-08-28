Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je hustší, levnější a bez přidaného cukru

Lahev kečupu stojí ve dveřích ledničky skoro v každé domácnosti a roky ji nikdo nezpochybňoval. Poslední dobou ji ale řada lidí přestává dokupovat a sahá místo ní po úplně obyčejné ingredienci z vedlejšího regálu. Ta zvládne v kuchyni víc a odpadnou s ní výhrady, kvůli kterým kečup u lidí ztrácel body.
Kolik cukru se ve skutečnosti schovává v lahvi
Kečup nechutná nijak výrazně sladce, a právě proto překvapí, kolik cukru se v něm ukrývá. Běžné lahve se pohybují kolem 20 gramů cukru na 100 gramů a u nejsladších receptur se dostanete i přes 30 gramů.
U nejlevnějších variant navíc ubývá samotných rajčat. Jejich podíl výrobci nahrazují glukózo-fruktózovým sirupem, škroby a solí, takže z barevné omáčky zbude spíš doslazená hmota se zahušťovadly.
Přečtěte si také: Tenhle zbytek nikdy nelijte do dřezu. Většina Čechů to dělá roky a netuší, co tím způsobuje Nejlevnější kečupy nahrazují část rajčat glukózo-fruktózovým sirupem, škroby a solí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Obyčejný protlak, ze kterého se dělá i kečup
Tou ingrediencí je docela obyčejný rajčatový protlak, jinak taky rajčatový koncentrát. Vyrábí se ze zralých rajčat, kterým se odstraní slupka i jadérka, a zbylá dřeň se dlouho zvolna redukuje, až z ní zůstane hustá tmavě rudá pasta plná soustředěné chuti. Prodává se v tubách i plechovkách za pár korun a přitom právě z něj se vyrábí i běžný kečup.
Rozhodující je pohled na etiketu. Protlak seženete ve třech podobách:
čistě stoprocentní z rajčat, s přidanou solí, s přidaným cukrem. Přečtěte si také: Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě
U té stoprocentní nenajdete ani gram přidaného cukru, sladí ji jedině rajčata sama. Kterou verzi držíte v ruce, poznáte ze složení.
Jedna lžíce zastane půlku lahve
Koncentrace protlaku bývá dvakrát až třikrát vyšší než u obyčejné rajčatové omáčky, takže se s ním dávkuje jinak. Do těstovinové omáčky, dušeného masa nebo polévky bohatě stačí jedna lžíce a jídlo je hned cítit po rajčatech tak, jak by to řídká lahvová omáčka nesvedla.
Poslouží i sám o sobě. Smíchaný s kapkou oleje funguje jako rychlý dip a vetřený do pomazánky dodá plnou rajčatovou chuť. Spotřeba je přitom minimální, takže drobná tuba obslouží desítky jídel a v přepočtu na porci vyjde levněji než lahvový kečup.
Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe Skrytý bonus: víc lykopenu z koncentrovaných rajčat
Protlak umí zaujmout i po výživové stránce. Rajčata patří mezi nejlepší zdroje lykopenu, silného antioxidantu, který se pojí s ochranou buněk a zdravím srdce.
Vaření a zahušťování mu přitom neškodí, spíš naopak. V koncentrovaných formách rajčat, kam protlak patří, je lykopenu nejvíc a tělo ho z nich vstřebá líp než ze syrového plodu, obzvlášť ve společnosti tuku.
Kečup po svém si namícháte za pár minut
Kdo se nechce vzdát chuti klasické omáčky, nemusí vyvařovat plný hrnec čerstvých rajčat. Lžíci protlaku rozmícháte s vodou do husté omáčky, kápnete ocet pro kyselost a osolíte. Barvu a základní tón vytáhne sladká paprika, hloubku dodá špetka hřebíčku a náznak skořice. Míru sladkosti určujete jen vy, od kapky medu po žádnou.
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Podobnou cestu doporučují i odborníci na výživu. „Například kvalitním rajčatovým protlakem dochuceným troškou medu, citronové šťávy a sojové omáčky,” popsala pro server Vím, co jím nutriční terapeutka Veronika Jirkalová jednu z cest, jak nahradit kupovanou lahev. Výhoda domácí verze je jasná, víte přesně, co v ní je, a žádné zahušťovadlo ani skrytý cukr do ní nepatří.
Jak protlak uchovat, aby dlouho vydržel
Otevřený obal vydrží v lednici klidně několik týdnů, pokud z něj nabíráte vždy čistou lžící a nenecháte dovnitř natéct vodu. Když víte, že větší balení tak rychle nezvládnete, pomůže mrazák. Protlak nabraný po lžících do silikonové formy nebo sáčku zmrzne do hotových kostek, které hodíte rovnou do hrnce.
Na delší zásoby se hodí zavařování. Sklenici naplníte ještě horkou hmotou až k hrdlu, pevně zavíčkujete a postavíte dnem vzhůru. Jak obsah chladne, víčko se vtáhne dovnitř a uzávěr je vzduchotěsný. V chladné spíži pak protlak přečká i celou zimu.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39516-velky-test-kecupu-srovnani-slozeni-cena-rajcata-cukr-kalorie, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/nejlepsi-domaci-rajcatovy-protlak-30000906.html, https://www.jutronavody.cz/rajcata-ucinky-vyzivove-hodnoty-benefity-a-vyuziti-v-kuchyni, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/U-kecupu-si-dejte-pozor-na-sul%2C-pridany-cukr-a-mnozstvi-rajcat__s10010x7801.html, https://www.tiscali.cz/cesi-prestavaji-kupovat-drahy-kecup-nahrazuji-ho-touto-1-chytrou-vychytavkou-ktera-ma-sytejsi-chut-vydrzi-v-lednici-dele-a-je-bez-cukru-740489