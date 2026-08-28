Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si, že se vaše letní dobrodružství během jediné vteřiny promění v naprostou katastrofu. Ničivá přírodní síla smete vše, co vám stálo v cestě, a vy i s dětmi zůstanete bez střechy nad hlavou. Jedinou nadějí se stává louka pod tajuplným hradem, kterou však ovládá muž, jenž ze všeho nejvíc na světě nenávidí lidi.
Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii

Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii

Zdroj: unsplash
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Česko by apokalypsu nepřežilo. Vědci určili pět zemí, kde máte největší šanci
Česko by apokalypsu nepřežilo. Vědci určili pět zemí, kde máte největší šanci
Loni jsem si pořídil fotovoltaiku. Letos jsem tak naštvaný, že ji snad strhám ze střechy
Loni jsem si pořídil fotovoltaiku. Letos jsem tak naštvaný, že ji snad strhám ze střechy

Mělo to být jednoduché. Panel na střechu, úspora na účtech, zelená budoucnost. Jenže pak přišly jarní...

Ani Hellmann’s, ani Spak. Nejlepší tatarská omáčka ze supermarketů Česka patří k nejlevnějším
Ani Hellmann’s, ani Spak. Nejlepší tatarská omáčka ze supermarketů Česka patří k nejlevnějším

Češi patří k největším konzumentům tatarské omáčky v Evropě. Ale která z běžně dostupných variant skutečně...

Kdo nechce být ve stáří dementní, v padesáti musí udělat toto
Kdo nechce být ve stáří dementní, v padesáti musí udělat toto

Myslíte, že o vašem mozku rozhodne až důchod? Omyl. Už kolem padesátky stavíte základy budoucí paměti. Tři...

Sladké vody ubývá a mizí z ní život. Světový den jezer upozorňuje na nutnost změny
Sladké vody ubývá a mizí z ní život. Světový den jezer upozorňuje na nutnost změny

Tvoří necelá čtyři procenta zemského povrchu, a přesto představují celých 90 procent veškeré tekuté sladké...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.