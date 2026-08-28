Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii

Pátek večer. Konečně si můžete sednout, vypnout hlavu a nechat se unášet příběhem, který vás vytrhne z reality. Co kdyby se bezstarostné prázdniny během pár vteřin změnily v boj o přežití? Co kdyby vichřice smetla všechno a jediná záchrana ležela v rukou člověka, který lidi nesnáší víc než cokoli jiného?
Tahle rodinná komedie s dobrodružnou zápletkou nabízí přesně to, co potřebujete po náročném týdnu – napětí, humor a nečekané spojenectví. Žádné hollywoodské hvězdy, ale autentické emoce a místa, která možná znáte.
Připravte si popcorn a nechte se vtáhnout do světa, kde se dětská odvaha střetává s dospělými intrikami a kde každá vteřina rozhoduje o tom, jestli prázdniny skončí triumfem, nebo fiaskem.
Když bouře smete plány a zůstane jen spojenectví s podivínem
Léto s Evženem – tak zní název české rodinné komedie z roku 2024, která přináší příběh otců a dětí na letním táboře. Když ničivá vichřice zdemoluje jejich stanové městečko, zůstane jen jedna možnost: louka pod hradem Tramberk.
Problém? Území hlídá kastelán Evžen Karas, muž, který by nejradši žil úplně sám. Jiří Dvořák v této roli vytváří postavu, která je stejně tvrdohlavá jako zranitelná.
Když však památková péče Evženovi vyhrožuje ztrátou jeho milovaného domova, nemá na výběr. Musí s táborníky uzavřít křehkou dohodu. Začíná hra o čas – děti pátrají po hradních tajemstvích, dospělí řeší vlastní konflikty a Evžen bojuje s tím, co nenávidí nejvíc: s lidmi.
Po boku Dvořáka září Martin Myšička jako lékař František Karas a Jaroslav Plesl v roli ambiciózního muzejního ředitele Oskara Růžičky. Tělocvikáře Roberta ztvárnil Marek Němec, učitelku Lenku Skálovou Jana Pidrmanová a úřednici Marii Kudlákovou Kateřina Brožová.
Skutečný požár na place a zranění, které změnilo scénář
Natáčení přineslo momenty, které nikdo neplánoval. Během scény historického jarmarku vypukl na place skutečný oheň. Jaroslav Plesl ho musel uhasit přímo před kamerami – a režiséři okamžik nechali ve filmu.
Ještě dramatičtější bylo zranění Marka Němce. Herec si poranil ruku natolik, že musel nosit masivní obvaz. Tvůrci ho nezamaskovávali – prostě ho zakomponovali do scénáře jako součást postavy.
Hrad Tramberk, kde se příběh odehrává, ve skutečnosti neexistuje. Filmaři vytvořili iluzi z reálných památek v Pardubickém kraji: Kunětická hora, hrad Kost a historické centrum Litomyšle. Ačkoliv film evokuje horké léto, premiéra proběhla uprostřed zimy – 12. prosince 2024.
Smíšené ohlasy diváků
Reakce diváků se po premiéře lišily. Jeden z nich na ČSFD napsal:
Léto s Evženem bych možná bral jako letní televizní film… herci pomáhají společně se sympatickým prostředím vytvářet fajn atmosféru, tempo je silně kolísavé, nicméně s přimhouřením obou očí se to dokoukat dá.
Filmová kritička Mirka Spáčilová z iDnes.cz udělila snímku 40 % a poznamenala, že vzor Ať žijí duchové! zůstává nedostižen. Podle ní děti tábořící u hradu tvoří jen takzvané křoví – nejsou dostatečně propracované.
Film má na ČSFD průměrné hodnocení, které odráží polarizované názory. Někteří oceňují atmosféru a herecké výkony, jiní postrádají dynamiku a hlubší propracování dětských postav.
Páteční večer s tajemstvím hradu Tramberk
Chcete sami posoudit, jestli Léto s Evženem stojí za váš čas? Televizní premiéra vás čeká už v pátek 28. srpna 2026 ve 20:20 na TV Nova. Pokud páteční večer nestíháte, repríza poběží v neděli 30. srpna 2026 ve 14:05 na stejné stanici.
Bude to příběh, který vás pohltí, nebo jen příjemná podívaná na páteční večer? Dáte šanci české rodinné komedii, která slibuje napětí, humor a nečekané spojenectví?
Zdroje článku: csfd.cz, cervenykoberec.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá