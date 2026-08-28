V peněžence ženy z ČSSR bývalo 8 předmětů. Všechny nahradil jeden čip v telefonu, který pracuje na stejném principu

Dnes je všechny soustředí systémový čip chytrého telefonu, křemíková destička menší než nehet palce. Jenže s předměty zmizely i drobné rituály, které k nim patřily: otevřít mosaznou etuji, přejet prstem po stránce kapesního diáře, rozložit zmačkanou síťovku na pult samoobsluhy.
Jak vypadal obsah dobové dámské kabelky
Československé kabelky sedmdesátých a osmdesátých let bývaly objemnější než dnešní crossbody modely. Domácí výrobci jako Galex či Plastex je šili ze syntetických materiálů a vybavovali přihrádkami na pudřenku, rtěnku, peněženku, notes i plnicí pero. Diplomová práce z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která mapuje vývoj galanterních výrobků pro ženy, popisuje právě tuto účelovou logiku: kabelka nebyla módní signalizací, ale organizérem pro každodenní provoz.
Z dobových pramenů se dá sestavit modelová osmička předmětů, jež ženy běžně přenášely:
Kapesní zrcátko, kulaté, v kovovém nebo plastovém pouzdře, nezbytné pro rychlou kontrolu úpravy. Pudřenka, kompaktní etuje s pudrovou náplní a houbičkou. Kalendářík nebo diář, malý kapesní formát s přehledem roku, někdy reklamní. Zápisník, pár listů na poznámky, nákupní seznam, telefonní vzkaz. Adresář, abecedně řazený sešitek s kontakty na příbuzné, lékaře, úřady. Kapesní fotoaparát, méně častý, ale existoval; kompaktní Směna 8R nebo dovážené Agfamaticy. Kapesní kalkulačka, od konce sedmdesátých let dostupná i v ČSSR. Papírový plánek nebo jízdní řád, složený do čtvrtiny, opotřebovaný na přehybech.
Archivní protokoly
Ústavu pro studium totalitních režimů zachycují u konkrétních osob právě tyto drobnosti: peněženku, jízdenku, kalendář, papír s poznámkami, hřeben, zrcátko, pudřenku i rtěnku. Nejde o statistický průřez celou populací, ale o autentické stopy toho, co lidé skutečně měli při sobě. Jak systémový čip telefonu pohltil celou kabelkovou výbavu
Slovo „čip“ zní jako jedna součástka. Ve skutečnosti jde o systém na čipu (SoC), který na jediném křemíkovém plátku sdružuje procesor, grafický akcelerátor, obrazový procesor pro kameru, modem pro mobilní síť, GPS přijímač, bezpečnostní enklávu i neuronovou jednotku pro umělou inteligenci.
Qualcomm tuto architekturu popisuje jako „all-in-one procesor“, Samsung u řady Exynos hovoří o integraci CPU, GPU, ISP, DSP, NPU a modemu do jednoho celku, Google u čipu Tensor rozkresluje totéž do blokového schématu s osmi subsystémy.
Právě tahle integrace dovoluje jednomu zařízení zastoupit osm kdysi oddělených předmětů:
Původní předmět Funkce v telefonu Klíčová součást SoC Zrcátko Přední kamera v režimu náhledu Obrazový snímač + ISP Pudřenka Filtry a úprava selfie NPU + GPU Kalendářík Digitální kalendář CPU + paměť Zápisník Aplikace poznámek CPU + úložiště Adresář Kontakty synchronizované s cloudem CPU + modem Fotoaparát Zadní i přední kamera ISP + obrazový snímač Kalkulačka Předinstalovaná aplikace CPU Plánek / jízdní řád Mapy s GPS navigací GPS přijímač + modem
Symbolickým zlomem se stal 7. června 2010, kdy Apple představil
iPhone 4 s přední kamerou a hovory FaceTime. Od té chvíle měl masový uživatel v kapse i digitální zrcátko, poslední z osmičky, která dosud vyžadovala fyzický protějšek. Foto: Pixnio Zmizely předměty, zmizely i rituály: co telefon nahradit nedokáže
Otevřít mosaznou etuji s pudřenkou mělo svůj zvuk i hmat. Přejet palcem po okraji kapesního zrcátka, ucítit chlad kovu, přeložit plánek zpátky do původních záhybů: každý předmět nesl vlastní mikroskopický obřad. Telefon tyto úkony zredukoval na sérii klepnutí po skle. Funkčně totéž, smyslově zcela odlišný zážitek.
A existují věci, které chytrý telefon prostě nepohltil. Síťovka, ikonická skládací nákupní taška, kterou šlo zmačkat do dlaně a schovat na dno kabelky, zůstává ryze fyzickým předmětem. Dnes zažívá návrat jako retro doplněk i ekologická alternativa k igelitce. Muzeum východních Čech v Hradci Králové eviduje síťovku ve svých
sbírkách jako kulturně-historický artefakt. Vedle ní přežívají v kabelkách klíče, léky, kapesníky, brýle a fyzická peněženka, záložní jistota pro chvíle, kdy telefonu dojde baterie.
Zajímavý je i dopad na paměť. Studie publikovaná v roce 2022 v časopise Applied Cognitive Psychology prokázala, že lidé, kteří odpověď na otázku vyhledali přes smartphone, si hůře zapamatovali její zdroj než ti, kdo ji vybavili z vlastní hlavy. Telefon nepřevzal jen funkce kapesních předmětů, převzal i část paměťových opor, které dřív nesly papírové stopy a fyzické záložky.
Kde dnes československé kabelkové drobnosti spatřit a proč mají sběratelskou váhu
Kdo chce vidět pudřenky, peněženky a diáře z normalizačních let, může zamířit do
Uměleckoprůmyslového musea v Praze, které spravuje sbírky módy, designu, kovů i hodin. Národní technické muzeum v Plasích zase připravilo výstavu o prvních československých náramkových hodinkách PRIM, dalším drobném osobním předmětu, který smartphone vytlačil z každodenního nošení. Retro muzeum Praha se specializuje na běžný život sedmdesátých a osmdesátých let včetně síťovek a předmětů denní potřeby, byť v současnosti prochází stěhováním.
Sběratelský potenciál těchto drobností roste. Originální Primky v dobrém stavu, kompletní pudřenkové etuje z padesátých let nebo nepoužité kapesní kalendáříky s dobovou grafikou přitahují pozornost na burzách i v online aukcích. Hodnotu zvyšuje stav, původ, značka a dobová autenticita; přesné tržní ceny se ale liší kus od kusu a bez znaleckého posouzení je nelze paušalizovat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková