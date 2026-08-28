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V peněžence ženy z ČSSR bývalo 8 předmětů. Všechny nahradil jeden čip v telefonu, který pracuje na stejném principu

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Ženy v Československu šedesátých až osmdesátých let nosily v kabelkách celou výbavu pro přežití běžného dne. Zrcátko, pudřenka, kalendářík, zápisník, adresář s telefonními čísly, kapesní foťák, kalkulačka a složený plánek města: osm funkcí rozptýlených do osmi samostatných věcí.
V peněžence ženy z ČSSR bývalo 8 předmětů. Všechny nahradil jeden čip v telefonu, který pracuje na stejném principu

V peněžence ženy z ČSSR bývalo 8 předmětů. Všechny nahradil jeden čip v telefonu, který pracuje na stejném principu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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