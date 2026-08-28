Ani balerínky, ani žabky. Češky letos v létě nosí tenhle 1 typ botů, který je pohodlný, ale elegantní

Léto se pomalu chýlí ke konci a jeden typ obuvi se v ulicích drží už od června. Nemá podpatek ani řemínek mezi prsty, přesto v něm klidně vyrazíte na oběd s kolegy i na návštěvu. A obout ho zvládnete během pár vteřin. Boty, které vyměnily kancelář za letní ulice
Řeč je o mokasínech, kterým se módně říká také loafery. Donedávna se braly hlavně jako obuv do práce a do chladnějších měsíců. Letošní jarní a letní kolekce je ale postavily mezi hlavní letní modely a v ulicích českých měst jsou vidět čím dál častěji.
Důvod je prostý. Vypadají kultivovaněji než tenisky, ale nemučí nohu tak jako lodičky na podpatku. Nazouvají se bez zapínání a šněrování, takže ráno u botníku ušetříte čas.
Přečtěte si také: Ani culík, ani copánky. Češky přišly na geniální způsob sepnutí vlasů, který vypadá elegantně a neničí vlasy Foto: Freepik.com Největší hvězda sezony nemá patu
Nejvíc se letos nosí odlehčená varianta, které se říká mules. Zepředu ji od klasického mokasínu skoro nerozeznáte, vzadu ale zůstává noha volná. Právě proto se v ní v horkých dnech tak dobře chodí.
Klasické uzavřené loafery ze scény nemizí. Hodí se všude tam, kde chcete působit o něco upraveněji, třeba do práce nebo na rodinnou oslavu.
Semiš, plátno a děrování
V létě rozhoduje hlavně materiál. Nejlépe fungují měkčí kůže, semiš a plátno, protože se přizpůsobí tvaru nohy a nedřou ji. Velkou vlnu zažívají také perforované a proplétané modely, ve kterých noha dýchá i za největšího vedra.
Přečtěte si také: Kolik si za měsíc vydělá vietnamská manikérka v pražském nehtovém studiu? Až to číslo uvidíte, zamrazí vás
Pokud chcete boty, které vydrží roky, sáhněte po černé, béžové nebo hnědé. Kdo se rád odliší, může zkusit výraznější odstíny. Letos se objevuje mimo jiné červená, fialová nebo sytá kobaltová modř.
Foto: Shutterstock.com Ke kalhotám, sukni i letním šatům
Na mokasínech nejvíc potěší, jak snadno se kombinují. Sluší jim lehké letní šaty, lněné kalhoty i obyčejné džíny, takže s jedním párem pokryjete běžný den ve městě i společenštější příležitost.
Když vybíráte svůj první pár, dívejte se po čtvercové špičce, ve které mají prsty dost místa. O něco elegantněji působí modely na subtilním nízkém podpatku. Mokasíny se navíc nosí i mimo letní měsíce, takže dobře vybraný pár vytáhnete z botníku i na podzim.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší letní boty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že jsou 30 let z módy Foto: Shutterstock.com
Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/trend-moda-mokasiny-letni-obuv-galerie/, https://www.relaxeo.cz/ani-sandaly-ani-tenisky-cesky-letos-v-lete-nosi-tyhle-boty-ktere-jsou-pohodlne-levne-a-vypadaji-luxusne/, https://www.prozeny.cz/clanek/krasa-a-moda-moda-tyhle-boty-uvidite-vsude-od-zabek-na-podpatku-po-pohodlne-nazouvaci-mokasiny-103726, https://www.lifee.cz/5-trendy-typu-bot-na-leto-2026-retro-mokasiny-i-drevaky-v-novem-pojeti-a-pantoflicky-jako-pro-princeznu-4e2b0, https://wojas.cz/blog/nejmodnejsi-damske-boty-na-sezonu-jaro-leto-2026-podivejte-se-na-novou-kolekci-wojas