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Ani balerínky, ani žabky. Češky letos v létě nosí tenhle 1 typ botů, který je pohodlný, ale elegantní

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Léto se pomalu chýlí ke konci a jeden typ obuvi se v ulicích drží už od června. Nemá podpatek ani řemínek mezi prsty, přesto v něm klidně vyrazíte na oběd s kolegy i na návštěvu. A obout ho zvládnete během pár vteřin.
Ani balerínky, ani žabky. Češky letos v létě nosí tenhle 1 typ botů, který je pohodlný, ale elegantní

Ani balerínky, ani žabky. Češky letos v létě nosí tenhle 1 typ botů, který je pohodlný, ale elegantní

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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