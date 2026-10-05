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V Česku za osm měsíců přibylo téměř 33 tisíc podnikatelů

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Podle analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau zahájilo podnikatelskou činnost v Česku od ledna do konce srpna 2026 celkem 67 837 lidí. Ve stejném období 34 909 podnikatelů svou činnost ukončilo.
V Česku za osm měsíců přibylo téměř 33 tisíc podnikatelů

V Česku za osm měsíců přibylo téměř 33 tisíc podnikatelů

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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