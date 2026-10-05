V Česku za osm měsíců přibylo téměř 33 tisíc podnikatelů

V Česku za osm měsíců přibylo téměř 33 tisíc podnikatelůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Česku za osm měsíců přibylo téměř 33 tisíc podnikatelůZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 05.10.2026 10:45
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