Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bombardéry Tu-22 bez odpovídačů. NATO nad Baltem zasahovalo šestkrát

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stíhací letouny NATO vzlétly nad Pobaltím v týdnu od 12. do 18. října šestkrát kvůli porušení pravidel mezinárodního letového provozu. Nejrušněji bylo 16. října, kdy reagovaly na deset ruských strojů mířících do Kaliningradu, včetně čtyř bombardérů Tu-22.
Bombardéry Tu-22 bez odpovídačů. NATO nad Baltem zasahovalo šestkrát

Bombardéry Tu-22 bez odpovídačů. NATO nad Baltem zasahovalo šestkrát

Zdroj: Wikimedia Commons, Alan Wilson
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:30

Reklama
Další články z Trade-off
Pojistné zprostředkované makléři loni přesáhlo 43 miliard Kč
Pojistné zprostředkované makléři loni přesáhlo 43 miliard Kč
Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu
Radary TPS-77 z USA a 29,5 milionu eur z EU. Litva posiluje obranu

Litevské ozbrojené síly převzaly mobilní radary středního dosahu AN/TPS-77 MRR od americké společnosti...

Rychlý růst mezd udržuje podle ředitele ČNB inflační tlaky
Rychlý růst mezd udržuje podle ředitele ČNB inflační tlaky

Růst mezd přesahující šest procent považuje ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář za příliš...

KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly
KOMENTÁŘ: Investiční návyky Čechů nemění jen inflace. Velký vliv mají i generační rozdíly

Ekonomické otřesy posledních let, divoká inflace a skokový růst úrokových sazeb, nám všem daly tvrdou...

EU omezí dovoz čínských hybridů. Chce chránit evropský automobilový průmysl
EU omezí dovoz čínských hybridů. Chce chránit evropský automobilový průmysl

Evropská unie plánuje zavést kvóty na dovoz hybridních automobilů, které mají začít platit už od 1....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.