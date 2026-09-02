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V Česku porostou houby. Mapa už ukázala, kde jich najdete nejvíce

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Letošní léto houbaře nešetřilo. Týdny sucha a veder nechaly lesní půdu vyprahlou a košíky prázdné. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale předpověď obrací a mapa Českého hydrometeorologického ústavu se místo červené barvy začíná zelenat. Zelená ovšem nesvítí všude stejně, takže než popadnete košík, vyplatí se vědět, kam vyrazit. Nejzelenější místa leží v horách […]
V Česku porostou houby. Mapa už ukázala, kde jich najdete nejvíce

V Česku porostou houby. Mapa už ukázala, kde jich najdete nejvíce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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