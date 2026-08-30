Od začátku školního roku mají studenti nárok na tuhle novou dávku 7 467 Kč měsíčně. Ví to jen málokdo

Se startem nového akademického roku přibyl mezi státními dávkami úplně nový příspěvek, o kterém zatím slyšel málokdo. Míří na studenty, kteří kromě přednášek a zkoušek zvládají i péči o vlastní malé dítě. Každý měsíc jim může přinést tisíce korun, jenže podmínek je hned několik a řada lidí o téhle možnosti vůbec netuší. Kdo na peníze dosáhne a jak je získat?
Komu peníze ve skutečnosti patří
Rovnou na úvod je dobré zbourat jedno nedorozumění. Nejde o podporu pro všechny vysokoškoláky. Nová dávka se jmenuje Podpora studujícího rodiče a lidově se jí začalo říkat hlídačkovné. Cílí na úzkou skupinu mladých lidí, kteří studují a zároveň se doma starají o malého potomka.
Aby na příspěvek rodič dosáhl, musí splnit několik věcí najednou:
Přečtěte si také: Za autokameru na čelním skle můžete dostat v Česku pokutu. Stačí udělat jednu malou chybu studuje prezenčně vysokou školu nebo v denní formě vyšší odbornou školu v Česku, současně se celý den osobně stará o nejmenší dítě v domácnosti a čerpá na něj rodičovský příspěvek, podle Úřadu práce navíc musí jít o rodičovo úplně první studium daného druhu a formy.
Roli hraje i věk. Rodič musí splňovat takzvanou podmínku nezaopatřenosti, tedy být studentem do 26 let včetně, a to po celou dobu, kdy dávku pobírá. Jedinou výjimku dostali ti, kdo studují svůj první doktorský program. U nich se žádná věková hranice nehlídá.
Proč zrovna 7 467 korun měsíčně
Částku nikdo nevymyslel od stolu. Stát ji navázal na minimální mzdu a nastavil na její třetinu. Při letošní minimální mzdě 22 400 korun tak na studujícího rodiče vychází 7 467 korun měsíčně. A protože je dávka na minimální mzdu napojená, s jejím dalším růstem se bude zvedat i tahle podpora.
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Peníze mají pokrýt náklady na hlídání dítěte v době, kdy rodič sedí ve škole. Můžou tak zamířit na jesle, dětskou skupinu nebo profesionální chůvu. Skvělá zpráva je, že příjemce nemusí nikde dokládat účtenky ani prokazovat, za co přesně částku utratil. Úřad u téhle podpory navíc neřeší, kolik student nebo jeho domácnost vydělává, což u sociálních dávek zdaleka není obvyklé.
Podpora má studujícím rodičům zaplatit jesle, dětskou skupinu nebo chůvu po dobu výuky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy peníze na účet nedorazí
Ne každý měsíc v roce se ale dávka vyplácí. Za červenec a srpen studující rodiče nedostanou nic, protože o prázdninách výuka neběží. Stejně tak nárok mizí po dobu, kdy má student studium přerušené.
Počítat se musí i s během na začátku. V bakalářských i magisterských oborech platí roční ochranná lhůta, takže prvních dvanáct měsíců studia na dávku nárok nevzniká. Výjimkou je situace, kdy student plynule přechází z bakaláře na navazující magisterské studium, tam se čekací lhůta znovu neuplatní. U vyšší odborné školy platí totéž pro první ročník. Sledovat se bude i délka studia, které musí spadat do standardní doby s rezervou nejvýš jednoho roku navíc.
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Žádosti přijímají úřady práce, a to od 1. září 2026. Vyřídit se dají pohodlně online přes Klientskou zónu Jenda, nebo osobně na pobočce Úřadu práce ČR. Součástí žádosti musí být i zvláštní tiskopis nazvaný Potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče, který vydá příslušná škola. Obyčejný výpis o studiu, jaký škola vystaví na počkání, tady nestačí. Úřad totiž z tohohle tiskopisu vyčte i typ a formu studia a jeho předpokládanou délku.
Dávka chodí s měsíčním zpožděním, tedy vždy za období, které už uplynulo. Kdo tak splní podmínky hned v září, dočká se prvních peněz během října. Vzhledem k tomu, že jde o zcela novou dávku, chystá Úřad práce k tématu ještě další informace pro veřejnost.
Zdroje: https://www.mesec.cz/clanky/hlidackovne-2026-kdo-na-nej-dosahne-a-kde-zadat/, https://www.finance.cz/clanky/studenti-dostanou-od-statu-nove-penize-jedna-davka-zacne-v-zari-druha-az-pristi-rokstudenti-dostanou-od-statu-nove-penize-jedna-davka-zacne-v-zari-druha-az-pristi-rok/, https://mpsv.gov.cz/web/cz/-/podpora-studujiciho-rodice, https://www.e15.cz/hlidackovne, https://www.podnikatel.cz/clanky/od-zari-maji-nekteri-studenti-narok-na-novou-davku-dostanou-7-467-kc-mesicne/