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Od začátku školního roku mají studenti nárok na tuhle novou dávku 7 467 Kč měsíčně. Ví to jen málokdo

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Dennívýzva
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Se startem nového akademického roku přibyl mezi státními dávkami úplně nový příspěvek, o kterém zatím slyšel málokdo. Míří na studenty, kteří kromě přednášek a zkoušek zvládají i péči o vlastní malé dítě. Každý měsíc jim může přinést tisíce korun, jenže podmínek je hned několik a řada lidí o téhle možnosti vůbec netuší. Kdo na peníze […]
Od začátku školního roku mají studenti nárok na tuhle novou dávku 7 467 Kč měsíčně. Ví to jen málokdo

Od začátku školního roku mají studenti nárok na tuhle novou dávku 7 467 Kč měsíčně. Ví to jen málokdo

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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