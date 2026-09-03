Byl vyhlášen nejošklivější pes na světě pro rok 2026. Je to mopsice Jinny Lu

Soutěž o nejošklivějšího psa světa má provokativní název, ale pořadatelé u ní roky zdůrazňují úplně jinou myšlenku. Její jubilejní padesátý ročník v Kalifornii ovládla šestiletá mopsice Jinny Lu. Cesta na vítězné pódium jí přitom začala daleko od reflektorů, kdesi v korejských horách.
Za titulem se skrývá záchrana z Jižní Koreje
Než se z Jinny Lu stala oceňovaná hvězda, čekal ji hodně těžký start. Jako štěně ji podle pořadatelů kdosi nechal v dřevěné bedně vysoko v zasněžených korejských horách a bez pomoci by nejspíš skončila na jatkách. Odtud se o její převoz do Spojených států postaraly dvě kalifornské záchranné organizace zaměřené na mopse. Nový domov našla před čtyřmi lety u Michelle Grady z kalifornského městečka Ukiah.
Z kdysi vyděšené fenky se za tu dobu stala klidná společnice a právě takový obrat dává jejímu titulu hlubší rozměr.
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Podle majitelky je to poklidná a mazlivá povaha, které ale nechybí pořádná dávka zvědavosti. Miluje kabelky i zrcadla a se svým odrazem se dokáže hlasitě přít. A když si jí nikdo nevšímá, vyšplhá se na židli u stolu a ochutná, co zbylo v miskách psím spolubydlícím.
Vzhled má typicky mopsí, jen dotažený do krajnosti. Vyboulené oči, obličej rozbrázděný vráskami a jazyk, který se jí do tlamy skoro nevejde. Na slavnostní den jí k tomu majitelka pověsila kolem krku ještě perlový náhrdelník.
Na vrchol se dostala po čtyřech startech
Padesátý, jubilejní ročník klání World’s Ugliest Dog proběhl 14. srpna v areálu okresního výstaviště v kalifornské Santa Rose. Před porotu, ve které zasedl i zpravodaj stanice NBC Gadi Schwartz, nastoupilo devět psů. Jinny Lu už organizátoři znali, protože nastupovala počtvrté a loni jí prvenství těsně uniklo, když skončila druhá.
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Tentokrát dosáhla na vrchol. K trofeji přibyla její majitelce i prémie pět tisíc dolarů, v přepočtu přes sto tisíc korun. Fenku pak čekala cesta do New Yorku a vystoupení v pořadu Today, po kterém ji začali poznávat i kolemjdoucí na ulici. Jednu americkou limonádu navíc čeká limitovaná série plechovek s její podobiznou.
Soupeři měli své vlastní příběhy
O pozornost se postarali i další účastníci. Stříbrnou příčku a odměnu tři tisíce dolarů si vysloužil Pinky, albínský kříženec čivavy a pomeraniana. Kvůli těžkému svrabu z minulosti mu část srsti nikdy nedorostla, takže má růžovou kůži a jen řídký kožíšek. Někteří kolemjdoucí prý ani nevěří, že jde o psa, a hádají spíš malé prasátko. Bronz a odměnu dva tisíce dolarů bral dvouletý Otto, další kříženec čivavy, který přišel na svět s rozštěpem rtu i patra.
Kompletní pořadí na stupních vítězů shrnuje následující tabulka:
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Umístění Pes Plemeno / typ Výhra 1. místo Jinny Lu mopsice pět tisíc dolarů (přes sto tisíc korun) 2. místo Pinky kříženec čivavy a pomeraniana tři tisíce dolarů 3. místo Otto kříženec čivavy dva tisíce dolarů
Mezi devíti soutěžícími nechyběla ani stopa směřující do Evropy. Do Kalifornie zamířila dvanáctiletá čínská chocholatá fenka Clara, kterou přivezla Marcelina Kaspruszová z Polska. Její majitelka to shrnula prostě. Pokud jejich cesta přesvědčí k adopci z útulku byť jednoho člověka, budou to podle ní brát jako výhru.
Proč má taková soutěž vůbec smysl
Právě adopce je to, o co pořadatelům jde ze všeho nejvíc. Drsný název je ale jen naoko a pořadatelé nikoho zesměšňovat nechtějí. Za spoustou přihlášených psů stojí útulek nebo množírna a leckterý z nich si nese nemoc či pohnutou minulost. Celá akce má ukázat jediné: domov a lásku si zaslouží každý pes bez ohledu na to, jak vypadá.
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„Padesát let tahle akce oslavuje jedinečnost každého psa a nese důležité poselství o soucitu, záchraně a přijetí,“ uvedla v tiskové zprávě Mandy Clendenen, ředitelka pořádající zemědělské asociace Sonoma-Marin. Jinny Lu tuhle myšlenku naplňuje i mimo soutěžní pódium. V doprovodu dalších zachráněných mopsů zajíždí do škol i mezi seniory a pacienty hospiců a dokazuje, že opuštěná zvířata stojí za druhou šanci.
Zdroje: https://www.nbcbayarea.com/clear-the-shelters/worlds-ugliest-dog-contest-winner-2026/4129222/, https://www.upi.com/Odd_News/2026/08/18/Worlds-Ugliest-Dog-Contest-Jinny-Lu/1081787063585/, https://www.pressdemocrat.com/2026/08/15/ukiah-pug-jinny-lu-crowned-worlds-ugliest-dog-at-sonoma-county-fair/, https://zeny.iprima.cz/nejosklivejsi-pes-sveta-zna-viteze-519474, https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/jazyk-ven-a-perly-na-krku-mopsice-jinny-lu-je-nejosklivejsi-pes-sveta.A260826_153504_hobby-mazlicci_brna