V Budějovicích léčí chronickou bolest zad elektrickou stimulací míchy

V Budějovicích léčí chronickou bolest zad elektrickou stimulací míchyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Budějovicích léčí chronickou bolest zad elektrickou stimulací míchyZdroj: Nemocnice České Budějovice
Článek byl publikován 21.10.2026 11:08
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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