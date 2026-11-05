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Jindřichův Hradec má nové vedení. Starostou zůstává Michal Kozár z hnutí ANO

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Starostou Jindřichova Hradce se znovu stal Michal Kozár z vítězného hnutí ANO. Hlasovalo pro něj 15 z 27 zastupitelů. Jihočeské město povede v následujících čtyřech letech koalice ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS.
Jindřichův Hradec má nové vedení. Starostou zůstává Michal Kozár z hnutí ANO

Jindřichův Hradec má nové vedení. Starostou zůstává Michal Kozár z hnutí ANO

Zdroj: město Jindřichův Hradec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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