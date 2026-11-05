Tábor chystá vánoční novinky. Na náměstí přibude kluziště, strom dorazí z Klokot

Vánoční strom dorazí z Klokot
Jedním z hlavních symbolů letošního adventu bude vánoční strom na Žižkově náměstí. „Letošní vánoční strom pochází z areálu kláštera v Klokotech. Jedná se o jedli, která musí být v souvislosti s probíhající rozsáhlou opravou kláštera pokácena,“ uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.
Na náměstí strom přivezou v pondělí 16. listopadu dopoledne. Oproti předchozím rokům se návštěvníci mohou těšit také na nové osvětlení. Pod stromem nebude chybět ani betlém od řezbáře Ondřeje Drábka z Choustníku. Rozsvícení se uskuteční v pátek 27. listopadu od 17 hodin.
Bruslení přímo v centru města
Velkou novinkou letošního adventu bude ledové kluziště na náměstí T. G. Masaryka. To nabídne možnost zabruslit si přímo v centru města, a to po celé adventní a vánoční období až do začátku ledna.
„Bruslit se začne již 17. listopadu, a to denně v čase 9–20 hodin. Základní vstupné je 100 korun, děti do 15 let a doprovod na led zaplatí 50 korun. Zveme všechny na slavnostní otevření kluziště v sobotu 21. listopadu,“ doplnila Radka Šimková, vedoucí městského Odboru Kultury a cestovního ruchu.
Táborské školy a školky budou moci využívat kluziště zdarma od pondělí do pátku mezi 9. a 14. hodinou, a to na základě online rezervace.
Od 27. listopadu se naplno rozběhne také adventní městečko, které bude fungovat až do 3. ledna 2027. Kromě nového kluziště nabídne vánoční stánky s občerstvením a zbožím, vyhlídkové kolo, Ježíškovu kancelář, slaměný betlém, zvoničku štěstí i fotokoutek.
Otevřeno bude ve všední dny od 13 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 21 hodin. Na Štědrý den bude provozní doba od 10 do 16 hodin, od 25. prosince do 3. ledna pak každý den od 10 do 21 hodin.
Vánoční trhy přinesou 120 stánků i živé velbloudy
K tradičním vrcholům táborského adventu patří Staročeský vánoční trh. Ten se letos uskuteční třetí adventní víkend, tedy 12. a 13. prosince, na Žižkově náměstí.
Návštěvníci se mohou těšit přibližně na 120 vánočních stánků, dřevěný kolotoč, dětskou dílničku i živé velbloudy. Připraveny budou také ukázky staročeských vánočních zvyků a řemesel.
Žižkovo náměstí bude z důvodu bezpečnosti návštěvníků uzavřeno – stejně jako na slavnostní rozsvícení vánočního stromu 27. listopadu – pro automobilovou dopravu, včetně autobusů MHD. Parkovací místa budou na Starém Městě vyhrazena pouze účinkujícím a trhovcům.Radka Šimková,vedoucí městského Odboru Kultury a cestovního ruchu
Sobotní program doplní kapely Hašlerka a Švejk Band a Divadlo PaDam s vánočním příběhem. V neděli vystoupí Staropražští pardálové a Péro za kloboukem.
Mikuláš a vrchol Vánoc
Na své si přijdou také rodiny s dětmi. V sobotu 5. prosince dorazí na náměstí T. G. Masaryka Mikuláš se svou nebeskou družinou a nadílkou. Chybět nebude pekelná úřadovna, čertovská kovárna, hudební vystoupení čerta na dudy ani andělé na chůdách. Do mikulášského programu se zapojí také ledové kluziště.
Program bude pokračovat i v druhé polovině prosince. Zlatou neděli 20. prosince zpestří na náměstí T. G. Masaryka táborští muzikanti, hudební příběh o narození Ježíška a andělé na chůdách. Návštěvníci uvidí také ukázky vyřezávání ledových soch.
„Ve čtvrtek 24. prosince se bude na Žižkově náměstí od 9.30 hodin ve spolupráci s táborskými křesťanskými církvemi tradičně rozdávat betlémské světlo,“ uvedl mluvčí města.
Večer pak bude připraveno vánoční vytrubování v podání Žesťového souboru Swing Band Tábor a od půl desáté večer se uskuteční půlnoční mše v děkanském kostele Proměnění Páně.
Oblíbená Rybova Česká mše vánoční se letos kvůli rekonstrukci kostela sv. Filipa a Jakuba přesune do Sboru božích bojovníků Církve československé husitské ve Farského ulici, kde začne o půlnoci.
V sobotu 26. prosince zazní Česká mše vánoční „Hej mistře“ také v děkanském kostele na Žižkově náměstí. Dirigovat ji bude Jiří Sycha.