Covid přinesl dva roky náročné práce. Hasiči vzpomínají na pomoc v nemocnicích

„Byla to výzva a začátek dvouletého maratonu,“ napsali písečtí hasiči na svém profilu a sdíleli starší vzpomínky z listopadu 2020. Tehdy informovali o tom, že jejich členové posílili personál Nemocnice Písek. „Naši kluci pomáhají s fyzicky náročnější prací, logistikou, zkrátka tím, co je třeba. Cílem je odlehčit personálu v tomto nelehkém období. Pomoc bude trvat, dokud to bude vyžadovat situace,“ uvedli před šesti lety.
Zároveň museli myslet i na vlastní akceschopnost. Pravidelnou pomoc proto zajišťovaly menší skupiny hasičů, aby jednotka zůstala připravená zasahovat i v případě, že by některého z jejích členů postihla nákaza.
Pomáhali nemocnicím po celé republice
Písečtí hasiči nebyli jediní, kdo během pandemie pomáhal zdravotnickým zařízením. Už v říjnu 2020 se třicet profesionálních hasičů z celého kraje zapojilo do trasování kontaktů nakažených koronavirem a pomáhalo tak přetíženým hygienikům. Jen během 10. října 2020 společně vyřídili přibližně 1 100 telefonátů.
„Rychlá pomoc hasičů byla od nich velice lidským gestem a projevem kolegiality,“ ocenila tehdy ředitelka Krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
Do zvládání krize se podobně zapojovaly bezpečnostní složky napříč Českou republikou. Hasiči se zdravotnickým vzděláním pracovali přímo v nemocnicích, další pomáhali jako sanitáři nebo posilovali mobilní odběrové týmy.
Hasiči na jižní Moravě vytvořili covid tým, jezdil tam i COVID-BUS.
Hasičský záchranný sbor se podílel také na odběrech vzorků, distribuci ochranných pomůcek, přepravě zdravotnického vybavení nebo budování polních nemocnic. Policisté zase pomáhali hygienikům s trasováním kontaktů nakažených.
„Nákaza novým koronavirem se našemu sboru nevyhýbá, průběžně jsme se potýkali s absencí až tisícovky našich kolegů. Při plnění našich základních úkolů zasahujeme denně v průměru u 328 mimořádných událostí, přesto nacházíme kapacity pro další pomoc našim obyvatelům,“ uvedl v průběhu pandemie bývalý generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba.
Pandemie v Česku naplno propukla na jaře 2020. První tři případy nákazy koronavirem byly potvrzeny 1. března. V dalších měsících následovala rozsáhlá omezení běžného života, uzavírání škol, obchodů a provozoven i omezení cestování. Nemocnice se postupně potýkaly s velkým množstvím pacientů a nedostatkem personálních kapacit.
Největší část protiepidemických opatření skončila až postupně v dalších letech. Poslední zbývající opatření byla v Česku zrušena v květnu 2022.
Aktuální statistika nákazy.
Přestože vlna pandemie covidu-19 již pominula, toto onemocnění nezmizelo a lidi trápí i dnes. Podle aktuálních údajů Ministerstva zdravotnictví ČR bylo od začátku nové sezony, tedy od 1. září 2026 do 4. listopadu 2026, evidováno celkem 2 643 potvrzených případů koronaviru. Například za úterý přibylo 105 případů. Na jihu Čech je nyní 28 osob s potvrzenou nákazou.