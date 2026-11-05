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Covid přinesl dva roky náročné práce. Hasiči vzpomínají na pomoc v nemocnicích

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Pomáhat lidem při požárech nebo jiných mimořádných událostech patří k jejich každodenní práci. Před šesti lety ale hasiči stáli u trochu jiné výzvy. Během covidové pandemie vyrazili na pomoc také do nemocnic. Na náročné období vzpomínají i hasiči z Písku.
Covid přinesl dva roky náročné práce. Hasiči vzpomínají na pomoc v nemocnicích

Covid přinesl dva roky náročné práce. Hasiči vzpomínají na pomoc v nemocnicích

Zdroj: Hasiči města Písek, HZS Vysočina, HZS Jihomoravský kraj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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