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Policii ujížděl dvoustovkou. Honičku přes dva kraje ukončila děsivá havárie

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Rychlostí téměř 200 kilometrů v hodině ujížděl řidič Volkswagenu před policejní hlídkou. Nebezpečná honička vedla z Plzeňského do Jihočeského kraje, motorista při ní ve Strakonicích projel kruhový objezd v protisměru. Jeho zběsilou jízdu ukončila až havárie.
Policii ujížděl dvoustovkou. Honičku přes dva kraje ukončila děsivá havárie

Policii ujížděl dvoustovkou. Honičku přes dva kraje ukončila děsivá havárie

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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