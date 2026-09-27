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Už jste sklidili brambory? Pusťte na záhon slepice, pomohou

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Víte, co dokáže nejvíce zničit úrodu brambor? Ano, odpovídáte nepochybně správně. Jedná se o drátovce. Tento nepříjemný škůdce je skutečnou hrozbou. I když konkrétní hlíza vypadá náramně zvenčí, uvnitř je prolezená a chodeb po drátovci je skutečně moc. Drátovec představuje larvu brouka kovaříka. Tyto larvy mohou v půdě přežívat klidně i několik let. Vyhledává jak kořínky, tak i klíčící semena a pochopitelně i hlízy. Drátovců se lze zbavit vcelku jednoduše. Stačí vypustit na záhon slepice.
Slepice

Slepice

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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