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Ženy Slovanu na postup nedosáhly. V Norsku rozhodl gól v závěru

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Liberecké fotbalistky končí v evropských pohárech. Po úvodní výhře nad Rosenborgem v odvetě dlouho držely výsledek, který by znamenal prodloužení, jenže v závěru inkasovaly na 1:4 a na snížení už nedosáhly.
Ženy Slovanu na postup nedosáhly. V Norsku rozhodl gól v závěru

Ženy Slovanu na postup nedosáhly. V Norsku rozhodl gól v závěru

Zdroj: Slovan Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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