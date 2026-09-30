Ilona Csáková slaví 56 let a po letech výrazně zhubla. Vyřadila cukry a mluví ke svým buňkám

Ilona Csáková, FOTO: NextFoto.cz Ilona Csáková, FOTO: NextFoto.cz Ilona Csáková, FOTO: NextFoto.cz Ilona Csáková, FOTO: NextFoto.cz Ilona Csáková, FOTO: NextFoto.cz Ilona Csáková, FOTO: NextFoto.cz
Zpěvačka Ilona Csáková ve čtvrtek oslaví šestapadesáté narozeniny ve skvělé fyzické kondici. Během posledních dvou let výrazně změnila životosprávu a přešla na nízkosacharidové stravování. Letošní podzim stráví na koncertních pódiích, vydala duet s Helenou Vondráčkovou a řeší podvodné reklamy, které zneužily její tvář.
Před pár dny se Csáková v Rajnochovicích setkala s herečkou
, představitelkou legendární Arabely. Společnou fotografii z talkshow zveřejnila na svém Instagramu a fanoušci v komentářích okamžitě chválili její mladistvý vzhled. Zpěvačka se netají tím, že za její současnou postavou stojí více než dva roky práce. Přešla na takzvanou low carb stravu, omezila sacharidy a zaměřila se na bílkoviny. Janou Nagyovou
V rozhovoru pro Rádio O 106 popsala svůj přístup k tělu. Vysvětlila, že se snaží ponořit do svého nitra a promlouvat ke svým buňkám.
„Říkám, jak je mám ráda, holky, jak prostě aby se jim dařilo, aby hezky regenerovaly, aby byly zdravé,“ uvedla v podcastu Nadcast. Přiznala také, že si s přibývajícími roky uvědomuje nutnost větší cílevědomosti a zodpovědnosti vůči vlastnímu zdraví.
Výroční turné a nový duet
Zpěvačku čeká na podzim nabitý program. Vyráží na koncertní šňůru s kapelou Laura a její tygři, která slaví čtyřicet let od svého založení. Na vystoupeních zazní i písně z alba Most, na kterém se hudebně podílela. Kromě toho vystupuje také se svou formací Tornero Band.
Do repertoáru rovněž zařadila nový duet s
. Zpěvačky společně nazpívaly hit Proč mě nikdo nemá rád. Původní americkou píseň u nás nejdříve proslavila právě Vondráčková, Csáková ji následně zpívala v devadesátých letech. Myšlenka na společné provedení vznikla na koncertě, kde Vondráčková mladší kolegyni veřejně pochválila. Vznikla také nová píseň Afrodiziaka, kterou pro ni složil Zoli Šallai s textem Romana Timka. Helenou Vondráčkovou Boj s podvodníky a rodinné zázemí
V poslední době musí Csáková řešit i stinné stránky moderních technologií. Na internetu se objevila falešná videa vytvořená umělou inteligencí, ve kterých její tvář a hlas propagují přípravky na hubnutí nebo léky na klouby. V jednom z podvodných spotů figuruje i kardiolog Jan Pirk. Zpěvačka se obrátila na policii, ale řešení problému je podle ní složité.
„Někdo použije, využije, zneužije vaše jméno. Teď ještě ono mi to není podobný, ani ten hlas prostě není můj,“ postěžovala si s tím, že se falešná reklama neustále opakuje ve smyčce.
Své pevné postoje ukázala už v době pandemie, kdy veřejně vystupovala proti tehdejším opatřením a čelila za to silné kritice. Často vzpomíná i na pragmatickou reakci svého manžela.
„Tím jsi se ale popravila! Je ti to jasný, že končíš?“ varoval ji tehdy. Zpěvačka si ale za svým rozhodnutím stojí a považovala to za svou povinnost.
Už sedmnáct let žije v Brně, kde vychovává dva syny. Oba už podle jejích slov měří téměř dva metry. Dnes se snaží radovat z maličkostí a udržovat si pozitivní přístup, aby zvládla všechny plánované projekty a nahrávání dalšího alba.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( instagram, radioo106, youtube).