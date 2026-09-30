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Ilona Csáková slaví 56 let a po letech výrazně zhubla. Vyřadila cukry a mluví ke svým buňkám

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Zpěvačka Ilona Csáková slaví 56. narozeniny. Během posledních dvou let výrazně upravila stravu, zhubla a na podzim absolvuje velké koncertní turné.
Ilona Csáková

Ilona Csáková

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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