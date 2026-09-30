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Syn extraligového obránce Pulpána skončil po bitce deváťáků s rozraženou hlavou. Otec viní trenéra soupeře

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Tobiáš Pulpán právě dokončil hattrick, jeho tým vedl 7:1. O pár minut později ležel čtrnáctiletý útočník v bezvědomí na ledě s rozbitou hlavou.
Syn extraligového obránce Pulpána skončil po bitce deváťáků s rozraženou hlavou. Otec viní trenéra soupeře

Syn extraligového obránce Pulpána skončil po bitce deváťáků s rozraženou hlavou. Otec viní trenéra soupeře

Zdroj: HC Baník Sokolov
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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