Syn extraligového obránce Pulpána skončil po bitce deváťáků s rozraženou hlavou. Otec viní trenéra soupeře

Sanitka, čtyři stehy, helma, kterou si zatím nemůže nasadit. A pak video na Instagramu, ve kterém jeho otec, extraligový obránce Lukáš Pulpán, veřejně obvinil trenéra soupeře Adama Jonáka, že na jeho syna cíleně vyslal hráče jako mstitele. Jonák to odmítá. Disciplinární komise případ řeší. A celá kauza otevírá otázku, na kterou český mládežnický hokej nemá pohodlnou odpověď: kde končí zkrat čtrnáctiletého kluka a kde začíná odpovědnost dospělého na lavičce?
Co se na ledě stalo
Podle oficiálního zápisu HC Škoda Plzeň skončilo utkání 9:1. Tobiáš Pulpán v něm zaznamenal tři góly a zároveň 25 trestných minut. Právě ta kombinace vypráví příběh zápasu lépe než jakýkoli komentář: dominantní výkon jednoho hráče, který skončil bitkou.
K rozhodujícímu momentu došlo za stavu 7:1. Lukáš Pulpán pro iSport popsal, že výrazně robustnější soupeř z Wolves jeho syna celé střídání hlídal, opakovaně mu dával krosčeky a nakonec ho vtáhl do potyčky. Tobiáš přišel o helmu a po pádu udeřil hlavou o led. Krátké bezvědomí, sanitka, nemocnice, čtyři stehy. Po ošetření byl propuštěn domů, rodina ho v noci budila každé dvě hodiny kvůli sledování stavu.
Přesný první impulz konfliktu z veřejně dostupných zdrojů nezávisle potvrdit nelze. Jasné je jedno: zápas byl dávno rozhodnutý a o herní výsledek už nešlo.
Dvě verze jednoho střídání
Lukáš Pulpán tvrdí, že na svém videu vidí sekvenci, v níž si trenér Jonák přivolá konkrétního hráče, ten naskočí na led a jede přímo za Tobiášem. Podle otce šlo o řízenou likvidaci, cílené vyslání „mstitele“ na kluka, který dal tři góly do sítě soupeře. Sám ale připouští, že přímý důkaz explicitního rozkazu z lavičky nemá.
Adam Jonák obvinění odmítá. Pro iSport uvedl, že ho situace mrzí, ale svěřence rozhodně nenabádal k tomu, aby někoho zranil. Jeho verze: hráč šel na led s úkolem zabránit dalšímu gólu a konflikt nechtěl.
Video může podpořit podezření na cílené dohrávání jednoho hráče. Samo o sobě (bez zvuku, bez svědků, bez celé komunikace lavičky) ale nemusí prokázat úmysl trenéra. Prokázat, že dospělý na střídačce řekl čtrnáctiletému klukovi „jdi a rozbij mu hlavu“, vyžaduje víc než jednu kameru rodiče z tribuny. Disciplinární řád u protestu výslovně počítá s označením důkazů i svědků. Pulpán zatím zveřejnil svou verzi na Instagramu dřív, než přišlo oficiální klubové stanovisko.
Co říkají pravidla
Extraliga 9. tříd je soutěž přímo řízená Českým hokejem. Technické normy pro sezonu 2026/27 ukládají povinnou přítomnost zdravotníka a minimálně dvou trenérů při vedení družstva. Bezpečnost dětí není doporučení, je to podmínka startu.
Pravidla ledního hokeje jsou v jednom bodě jednoznačná: neexistuje „čistý zásah do hlavy nebo krku“, pokud je hlava hlavním místem kontaktu a šlo se mu vyhnout. U bitky může rozhodčí uložit pět minut plus osobní trest do konce utkání; u iniciátora nebo agresora ještě přísnější kombinaci. Osobní tresty se navíc evidují bodově, po dosažení 40 bodů v téže soutěži následuje automatický stop na jedno utkání.
Disciplinární komise může trenérovi uložit:
- napomenutí,
- finanční pokutu,
- zastavení činnosti (v době trestu nesmí být na lavičce ani vykonávat jinou činnost při utkání).
Pro srovnání: v listopadu 2024 dostal trenér Marek Pavlačka za slovní napadení rozhodčích pokutu tisíc korun a podmíněně odložené zastavení činnosti na 14 dnů. Obvinění z cíleného vyslání hráče se zraněním je podstatně závažnější rovina.
Mládežnický hokej a jeho temná statistika
Trestově vyhrocené incidenty v českých mládežnických soutěžích nejsou jednorázová anomálie. Český hokej v lednu 2025 sám vytáhl jako „statistiku týdne“ dorostenecké utkání Poruba – Pilsen Wolves se 137 trestnými minutami a hromadnou bitkou po siréně. Ano, právě Pilsen Wolves.
Co je ale výjimečné, je veřejné obvinění trenéra z cíleného vyslání hráče. Běžná potyčka deváťáků, byť ošklivá, spadá do kategorie individuálního zkratu. Tvrzení, že za ním stojí instrukce dospělého, posouvá celou věc o patro výš. A právě proto je tak důležité, jak se k důkaznímu břemenu postaví disciplinární komise.
Co bude dál
Plzeň je podle iSportu v kontaktu s disciplinární komisí. Protest lze v dlouhodobé soutěži podat nejpozději třetí pracovní den po utkání, vklad činí 500 korun a podání musí obsahovat důvody, důkazy i jména svědků. Veřejné rozhodnutí zatím nepadlo.
Tobiáš Pulpán se na led zatím nevrátí, nemůže si nasadit helmu. Čím déle bude pauza trvat, tím víc se bude případ připomínat. A čím víc se bude připomínat, tím hlasitěji zazní otázka, kterou si český mládežnický hokej klade potichu už roky: kdo vlastně hlídá dospělé, kteří stojí za dětmi na střídačce?
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka