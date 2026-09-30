Serena nepřišla ani na tiskovou konferenci, Venus má bilanci 0:12. Šafářová popsala, jak smutný je jejich konec

Příběh posledních dvou sezon Venus a Sereny Williamsových se v mediálním prostoru často splétá do jednoho nedělitelného klubka zklamání. Jenže fakta z US Open 2025 a US Open 2026 vyprávějí dva zásadně odlišné příběhy. V roce 2025 Venus hrála čtyřhru po boku Leylah Fernandezové, došla s ní až do čtvrtfinále a Serena v ženském deblu vůbec nenastoupila. O rok později se sestry sešly na kurtu společně a skončily hned v prvním kole. Právě tahle epizoda z roku 2026, včetně vynechané tiskové konference bez jakékoli pokuty, živí debatu, která přesahuje sentiment ke dvěma největším jménům ženského tenisu.
Dva ročníky, dva příběhy
Na US Open 2025 Venus vytvořila s kanadskou hvězdou Fernandezovou překvapivě funkční pár. Vyhrály tři zápasy, než je ve čtvrtfinále zastavily Siniaková s Townsendovou. Serena tehdy nebyla součástí ženské čtyřhry, Venus ji dokonce veřejně vyzvala, aby se přišla alespoň podívat do lóže. Žádná katastrofa, žádný propadák.
Rok 2026 přinesl jinou scénu. Sestry nastoupily společně do deblu na největší americké tenisové scéně. Prohrály v prvním kole. A pak zmizely. USTA médiím oznámila strohou větu: „Serena a Venus Williamsovy dnes nebudou k dispozici pro tisk.“ Pokuta nepadla.
Právě smíchání těchto dvou sezon do jednoho rámce zkresluje realitu. Kdo čte jen titulky, snadno nabude dojmu, že Venus na US Open 2025 totálně propadla. Nedohledá se k tomu, že tehdy hrála svůj nejlepší debl za poslední roky.
Výsledková eroze Venus
Singlová bilance Venus ovšem vypráví tvrdší příběh. Už do Australian Open 2026 vstupovala s pětizápasovou sérií porážek. Na US Open 2026 ji v singlu vyřadila Sofia Keninová a trend se neotočil ani s dalšími starty přes divokou kartu. Často citovaná bilance 0:12 pravděpodobně odpovídá právě singlové krizi sezony 2026, nikoli US Open 2025; přesný oficiální souhrn za celou sezonu se nám v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo, ale výsledkové stopy směřují jednoznačně sem.
U Sereny je obraz jiný. Neobjevuje se na okruhu v týdenním režimu, nehraje kvalifikace, nesbírá body. Její návrat na US Open 2026 měl charakter události, ne systematického comebacku. Společný debl se sestrou byl spíš gesto než sportovní projekt.
Divoká karta není doživotní právo
Oficiální web US Open potvrdil, že Venus i Sloane Stephensová dostaly divokou kartu do hlavní soutěže 2026. Každý grandslam jich má omezený počet. Každá přidělená karta znamená, že ji nedostane někdo jiný: mladší hráčka mimo žebříček, kvalifikantka s lepší aktuální formou.
Pořadatelé samozřejmě nezohledňují jen výkonnost. Jméno Williamsová prodává vstupenky, generuje televizní čísla, plní Arthur Ashe Stadium. To je legitimní úvaha. Jenže má svůj limit. Když držitelka karty prohraje v prvním kole singlu, prohraje v prvním kole deblu a pak nepřijde na tiskovou konferenci, rovnice se mění. Divoká karta přestává být investicí do příběhu a stává se dárkem bez protihodnoty.
Podle nás je právě tady klíčová hranice: ne v tom, zda má legenda právo se vrátit, ale v tom, zda nese stejné povinnosti jako zbytek startovního pole. Vynechaná tiskovka bez sankce naznačuje, že ne.
Český pohled z Kanáru
Téma rezonuje i v českém tenisovém prostoru. Lucie Šafářová a Gabriela Koukalová pravidelně rozebírají dění na WTA v pořadu KANÁR+, který běží každou středu ve 20:30 na CANAL+ Sport. Přesnou citaci Šafářové k sestrám Williamsovým se nám v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat, ale formát pořadu (dvě bývalé profesionálky komentující aktuální výsledky bez diplomatických rukavic) přirozeně generuje právě tento typ debaty.
A ta debata není o neúctě. Šafářová má jako bývalá finalistka Roland Garros a vítězka čtyřhry na všech grandslamech plnou kvalifikaci hodnotit, kdy comeback přestává být inspirativní a začíná být bolestný. Archiv dílů je dostupný na streamu CANAL+, YouTube i podcastových platformách.
Kde leží ta hranice
Venus po Australian Open 2026 mluvila o dalším programu sezony, ne o konci. Serena se k dlouhodobým plánům veřejně nevyjádřila. Obě sestry mají právo hrát, dokud je někdo pozve. Otázka ale nestojí na právu. Stojí na konzistenci: pokud hráčka mimo první stovku dostane pokutu za vynechanou tiskovku a držitelka 23 grandslamových titulů ne, pravidla přestávají být pravidly.
Příběh sester Williamsových nekončí porážkou v prvním kole. Končí až ve chvíli, kdy si tenisový svět přizná, že legenda a výjimka nejsou synonyma.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář