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Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamiliony

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Dennívýzva
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Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro dlouho připravovanou stavbu první etapy jihozápadního obchvatu Přerova, který má lépe rozložit automobilovou dopravu ve městě a odlehčit tak přetíženým komunikacím. Investorem záměru má být Olomoucký kraj, stavba by se mohla rozběhnout v roce 2028 či 2029.
Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamiliony

Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamiliony

Zdroj: mapy.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamiliony