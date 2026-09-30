Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamiliony

Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamilionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihozápadní obchvat Přerova má klíčové povolení. První část vyjde na stamilionyZdroj: mapy.cz
Článek byl publikován 30.09.2026 18:04
Za volant už neměl usednout starší šofér, kterého v úterý zastavili strážníci městské policie v Olomouci....
O zámku ve Ptení na Prostějovsku se traduje, že z něho vedlo několik tajných chodeb. Prozkoumaná je zatím...
Projekt pro další zatraktivnění horské oblasti Jeseníků v podobě arény pro běžecké lyžování u Rejvízu...
V serpentinách nad Šternberkem na Olomoucku zemřel motorkář, který se v zatáčce srazil s nákladním...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →