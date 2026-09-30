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Vepřová roláda, kterou doplní krémový hrášek na smetaně a poctivá bramborová příloha

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Vepřová roláda patří k těm jídlům, která v naší rodině vždycky znamenají slavnostnější neděli. Plněná anglickou slaninou a česnekem, pomalým pečením provoněná výpekem a podávaná s hráškem na smetaně. Tohle je oběd, kvůli kterému stojí za to vstát o hodinu dřív.
Obrázek na recept na vepřovou roládu

Obrázek na recept na vepřovou roládu

Zdroj: Foto: Romana Rubášová, recept na vepřovou roládu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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