Chata na prodej: Vávra poznal vlastní rodinné hádky, medvěd směl točit hodinu a děda promluvil až po 29 minutách

Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize Chata na prodej, FOTO: Nikolas Tušl / distr. Česká televize
Rodiče prodávají starou rekreační nemovitost a matka rodiny zorganizuje poslední společný víkend. V komedii Chata na prodej se na malém prostoru sešly tři herecké generace. David Vávra říkal před kamerou dialogy ze své vlastní domácnosti a natáčení v lesích zkomplikovalo živé zvíře, které se chystalo na zimní spánek. Rozlučka s rodinnou nemovitostí se protáhla
Rodiče v podání Ivany Chýlkové a Davida Vávry se rozhodnou prodat starou chalupu. Matka trvá na tom, že před předáním objektu uspořádá poslední rodinné setkání. K otrávenému otci se přidává věčně opilý syn v podání Jana Strejcovského, nevyrovnaná dcera hraná Terezou Rambou i její úspěšný německý přítel Michael Pitthan. Sestavu doplňuje slovenská expřítelkyně Judit Bárdos a prarodiče, které ztvárnili Jana Synková a Jan Kačer.
Pracovní název filmu zněl Sešlost. Režisér Tomáš Pavlíček jej nakonec změnil, protože původní varianta byla podle něj příliš obecná a samotnou chatu měli tvůrci celou dobu přímo před očima. Tvůrci začali vybírat herce až ve chvíli, kdy byl scénář ve finální fázi. Postavy tak nebyly psané konkrétním lidem přímo na tělo.
David Vávra říkal vlastní domácí dialogy
Režisér Pavlíček čerpal inspiraci z vlastního života. Jeho rodina vlastní dvě chaty vzdálené daleko od sebe. Tradiční víkendy trávil sekáním trávy a na odpočinek mu nezbýval čas.
Tento fenomén přenesl do scénáře, ve kterém se David Vávra okamžitě našel. Zjistil, že se role filmového otce od jeho skutečného života téměř neliší. Ve filmu hrál v oblečení, které běžně nosí na chalupě. Během natáčení poznamenal, že jeho dialogy ani nemusely být napsané, protože naprosto stejné debaty vede doma s manželkou.
Režisér Vávru na place krotil, aby ubral ze svého divadelního projevu a držel se civilní polohy. Natáčet osm lidí v malé reálné chatě v Posázaví bylo prostorově náročné. Vávra v přeplněném prostředí objevil výhody malého karavanu, kam se chodil schovávat před ruchem.
si naopak pochvalovala scény ve zvířecím převleku. Nošení masky medvěda pro ni bylo povznášející. Podle svých slov hraje lépe, když má zakrytý obličej. Tereza Ramba Skutečný medvěd směl točit pouze hodinu
Na place se objevil i skutečný živý medvěd. Zvíře přijelo na natáčení v podzimním období, kdy se už blížil jeho zimní spánek. Kvůli přirozené únavě mělo povolený natáčecí den v délce pouhé jedné hodiny. Filmaři během tak krátké doby nestihli pořídit všechny potřebné záběry, takže se práce s medvědem musela neplánovaně protáhnout na dva dny.
Děda v podání Jana Kačera se za celou komedii příliš neprojeví. Za 75 minut trvání filmu pronese přesně osm slov. Diváci uslyší jeho hlas poprvé až ve 29. minutě.
Příběh vrcholí momentem, kdy starý pán v autě tiše zemře. Rodina následně narychlo podepíše smlouvu a mrtvého muže na předním sedadle z místa odveze, aby nevyvolala podezření u nových majitelů.
Hladina pálenky v lahvi nečekaně stoupla
Podzimní natáčení v exteriérech u Českého Šternberka, v Pyšelích nebo Hořicích v Podkrkonoší ohrožoval nevyzpytatelný déšť. Štáb nakonec nemusel kvůli špatnému počasí zrušit ani jeden den.
Hudební podkres tvoří staré gramofonové desky od Plavců, Pavla Bobka nebo Petra Nováka, které vybral režisér z pozůstalosti po rodičích. Těsně před první klapkou koupil v bazaru staré album Hany a Petra Ulrychových. Zaujalo ho podzimně laděným obalem a čtyři skladby z něj ve filmu nakonec skutečně použil.
Při samotné realizaci vznikla drobná chyba s rekvizitou. V padesáté minutě filmu popíjí matka z lahve pálenku. O dvě minuty později v navazující scéně tekutiny v lahvi neubylo. Hladina alkoholu se naopak viditelně zvýšila.
Komedii Chata na prodej uvede ČT1 ve středu 30. září ve 22:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled).