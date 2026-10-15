Ulice: Filip se svěří Magdě se svým plánem

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Magda z Ulice dnes byla u výslechu a stále nic neví o Petrovi. S Denisou si rozdělily práci tak, aby firma dál fungovala. Večer však u dveří Magdina bytu stojí Filip a svěří se jí se svým plánem. Filip se vrátil
Magda se probírá účtenkami a fakturami, když najednou zazvoní zvonek u domovních dveří. Když je otevře, je v šoku. Stojí za nimi Filip a chce vědět, jestli je Petr doma. Magda neodpoví a chce vědět, co po něm chce. Filip si z toho odvodí, že doma není. „Ptám se, co chceš?“ zopakuje svůj dotaz už o poznání více naštvaně a dodá, že tam není – a to kvůli němu.
„Můžu mluvit aspoň s tebou? Na chvilku, prosím.“ Magda ustoupí a pustí Filipa dovnitř. „Děkuju. Jakmile mi policie zavolala, tak jsem to otočil a vrátil jsem se. Vrátil jsem se domů a přihlásím se, jakmile půjdu od vás,“ sype Filip ze sebe. Magdu zajímá, jestli o tom všem už ví i Marika. Filip jí potvrdí, že už jí všechno vysvětlil. „Na policii se přiznám. Řeknu všechno popravdě a taky jim řeknu, že ty s Petrem, že s tím nemáte nic společnýho. Já doteď jsem nic neprovedl, tak si říkám, že bych mohl dostat jenom podmínku.“
Jdi!
Magda nevěří vlastním uším. „Ty si takovej vůl!“ Filip jí to odkývne s tím, že to ví. „Kdybys řekl, že máš nějaký problém, nemuselo to skončit takhle,“ prohlásí Magda. „Jestli budete chtít pokračovat v podnikání, já vám v tom vůbec bránit nebudu. Jenom mám takovou prosbu. Kdybych šel sedět, jde o rodinu, o Mariku. Kdyby šlo třeba prodat kamiony jako záplatu pro ni,“ obrací se na ni s nečekanou prosbou.
Magda nevěří vlastním uším co po ní teď chce. „Já nečekám, že mi odpustíte. Ale já vás mám rád. Jste jako moje rodina.“ To ale Magda slyšet nechce a dodá: „Hrozně si nás podrazil. A teď už jdi. Jdi!“ Po jeho odchodu pak jen nechápavě kroutí hlavou. Když večer zvoní znovu zvonek, Magda k nim doslova běží. A za nimi stojí Petr…
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).